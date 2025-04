Duelos definido

Saiba como chegam Rio Branco, Porto Vitória e primeiros rivais na Série D

Confira tudo que você precisa saber sobre Água Santa, Boavista, Maricá, Nova Iguaçu, Porto Vitória, Portuguesa, Pouso Alegre e Rio Branco

11 min de leitura min de leitura

Portuguesa e Rio Branco-ES, integrantes do Grupo 6 da Série D. ( Foto: Portuguesa SAF/Rio Branco SAF )

O Campeonato Brasileiro Série D 2025 tem início neste final de semana, quando acontece a rodada de abertura da primeira fase da última divisão nacional. A Gazeta preparou um guia com todas as informações do Grupo 6, que é formado por oito times dos quatro Estados da Região Sudeste.

Quais são os times do Grupo 6 da Série D?

Água Santa e Portuguesa são os representantes de São Paulo. As duas equipes garantiram as vagas pela colocação no Campeonato Paulista de 2024. Do Rio de Janeiro tem Nova Iguaçu e Boavista, que se classificaram via Campeonato Carioca, e o Maricá, que estreia na Série D após conquistar o título da Copa Rio 2024.

Pelo Espírito Santo estão o Rio Branco e o Porto Vitória. O Capa-Preta foi o campeão Capixaba de 2024 e o Verdão da Capital levantou a taça da Copa ES, também do ano passado. O Pouso Alegre é o único time de Minas Gerais, no Grupo 6. O Pousão está na Série D pela colocação no Campeonato Mineiro de 2024.

A fórmula de disputa da Série D

Em 2025, o Campeonato Brasileiro Série D mantém a fórmula de disputa dos últimos anos. Os 64 clubes foram divididos em oito grupos, onde se enfrentam em turno e returno (14 jogos para cada time). Os quatro mais bem classificados, de cada chave, avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata. A partir desta fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta. Os futuros semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão em 2026.

Premiações da Série D do Brasileirão 2025

Todos os clubes vão receber R$ 458 mil pela participação na primeira fase da Série D do Brasileirão 2025. A cada avanço de fase, até as semifinais, os clubes vão ganhar mais R$ 170 mil. Os dois finalistas serão premiados com R$ 250 mil cada.

Como os times chegam para a Série D?

ÁGUA SANTA

Assim como outros clubes do Grupo 6, Água Santa passou por um processo de reformulação, após o fim do Estadual, quando acabou caindo para a Série A-2 do Paulistão. O clube tem um novo executivo de futebol e trouxe de volta o técnico Sérgio Guedes, responsável pelo melhor momento da história do Netuno, entre 2020 e 2022. Dentro das quatro linhas, o time de Diadema se reforçou com 10 jogadores, até o momento. Entre eles estão o zagueiro Gabriel Vidal, os atacante Lucas Duni, Daniel Bahia e Rodrigo Carioca, e o lateral Eduardo Ribeiro.

O Água Santa não faz bom início de temporada, em 2025. O clube de Diadema foi rebaixado no Campeonato Paulista, com apenas sete pontos conquistados, em 12 partidas disputadas. A campanha do Água Santa terminou com apenas uma vitória, quatro empates e sete derrotas. Ao todo foram 10 gols marcados e 23 sofridos.

Rodrigo Carioca, do Água Santa . (— Foto: Alan Araújo)

Mais sobre o Água Santa

Nome: Esporte Clube Água Santa

Fundação: 1981

Cidade: Diadema, São Paulo

Estádio: Arena Inamar

Títulos estaduais: Nenhum

Presenças na Série D do Brasileirão: 2 (2024 e 2025)

Melhor posição na Série D: 25º (2024)

Elenco do Água Santa

Goleiros: Luan Ribeiro, Marcos Novaes e Lucas Arceli.

Laterais: Filipe Dahora, Bryan Ribeiro, Carlos Jesus, Renan Castro e Eduardo Ribeiro.

Zagueiros: Rafael Vaz, Andrés Robles, Gabriel Vidal e Fábio Sanches.

Volantes: Alison Silva, Villian, Diego dos Anjos e Stephanno.

Meias: Felipinho, Ramon Vinícius e Jajá.

Atacantes: Nycollas, Lucas Duni, João Guilherme, Rodrigo Carioca, Daniel Bahia, Jota, Arthur Korek, Ryan Santos, Robinho e Neílton.

Técnico: Sérgio Guedes.

BOAVISTA

A campanha do Boavista no Campeonato Carioca foi brindada novamente com uma chegada às semifinais da Taça Rio. Ao fim do torneio, o time teve as saídas de Zé Vitor, Vitor Ricardo, Henrique Luiz, Luisinho e Raí. No entanto, chegaram o lateral Guilherme, o volante Rhuan Lucas, o meia Carrilho, entre outros. No comando, o técnico Roberto Fonseca está no cargo desde a primeira semana de fevereiro, após a saída de Caio Zanardi. Em jogos-treinos, o clube de Saquarema enfrentou Vasco, Volta Redonda e América-RJ.

Na classificatória, o Boavista finalizou na oitava posição, à frente do Botafogo, a três pontos do G-4. Pela fase seguinte, a Taça Rio, o Alviverde foi eliminado para o futuro campeão do certame, o Sampaio Corrêa-RJ, em derrota por 3 a 0, no jogo da volta. Outro representante do Rio de Janeiro na Copa do Brasil 2025, o clube de Saquarema perdeu em casa, por 2 a 0, para o CSA.

Atacante Guilherme Santos chegou para reforçar o Boavista na Série D . (Foto: Boavista SC)

Mais sobre o Boavista

Nome: Boavista Sport Club

Fundação: 1961

Cidade: Saquarema, Rio de Janeiro

Estádio: Elcyr Resende de Mendonça

Títulos estaduais: 1 (Copa Rio) e 1 (Campeonato Carioca A2)

Presenças na Série D do Brasileirão: 6 (2014, 2016, 2017, 2019, 2021 e 2025)

Melhor posição na Série D: 10° (2019)

Elenco do Boavista

Goleiros: Joaquim e João Fernando, Diego Loureiro, André Luiz e Matheus Viana.

Laterais: Guilherme Santos, Luan Sales, Ben-Hur, Anderson e Mascarenhas.

Zagueiros: Matheus Mega, Anderson Conceição, Sheldon, Xandão e Thiago Ribeiro.

Volantes: Leandrinho, Zé Mateus, Victor Yan, Rafael Carrilho, , Patrick Soares e Marthã.

Meias: Lustosa, Caetano, Rhuan Lucas, Khawhan, Lucas Café, Cauã Lucca e Mateus Manso.

Atacantes: Gabriel Conceição, Robinho, Abner, Fellipinho Resende, Matheus Alessandro, e David Rivas.

Técnico: Roberto Fonseca.

MARICÁ

Assim como o Porto Vitória, o Maricá é mais um estreante na Série D. O Tsunami é treinado pelo ex-atacante Reinaldo, que brilhou pelo Flamengo e São Paulo na primeira década deste século. O técnico está no comando da equipe desde 2023, quando conquistou os títulos da Copa Rio e do Campeonato Carioca A2. Para o Brasileirão, o Maricá manteve grande parte do elenco do Estadual e ainda se reforçou com seis jogadores, entre eles o goleiro Júlio César, o volante Matheus Lira e o meia Marcelo.

Durante boa parte do Campeonato Carioca, o Maricá ganhou repercussão nacional. Ao modo Tsunami, os comandados de Reinaldo passaram boa parte na liderança, sendo a segunda equipe a ficar mais tempo invicta no torneio. No entanto, após a primeira derrota, por 1 a 0, contra o Vasco, o Lobisomen não venceu e colecionou cinco derrotas e um empate. A má fase foi tamanha, que deixou a primeira colocação para terminar a campanha no décimo lugar, apenas dois acima do lanterna Bangu.

Maricá vai jogar a Série D em 2025 . (Foto: Paulinne Carvalho/Maricá FC)

Mais sobre o Maricá

Nome: Maricá Futebol Clube

Fundação: 2003

Cidade: Maricá, Rio de Janeiro

Estádio: Municipal João Saldanha

Títulos estaduais: 1 (Copa Rio) e 1 (Campeonato Carioca A2)

Presenças na Série D do Brasileirão: Estreante

Melhor posição na Série D: Estreante

Elenco do Maricá

Goleiros: Júlio César, Gerson Dida e Yuri Duarte.

Laterais: Almir Sotá, Magno Nunes, Marcelo Soares e Rafael Carioca.

Zagueiros: Victro Pereira, Felipe Carvalho, Sandro Silva, Heltton, João Victor

Volantes: Matheus Lira, Clayton, Matheus Banguelê, João Vitor, Vinícius Matheus e Rhenan Souza.

Meias: Marcelo, Bruno Nascimento, Hugo Borges, Walber, Gutemberg, Cayke Silva, Magno Souza e Yan Braz.

Atacantes: Ceará, Rafael Lucas, Kevon Mercado, Clisman, Jhan Mina, Wendel Soares, Jefferson Tavares e Sérgio Mendonça.

Técnico: Reinaldo.

NOVA IGUAÇU

A base do Nova Iguaçu para a Série D foi mantida, em sua maioria. Após o término do Campeonato Carioca, a Laranja Mecânica deu continuidade ao trabalho longêvo do técnico Carlos Vitor. No mercado de transferências, o clube anunciou quatro reforços: o lateral-esquerdo Arthur Neves, os atacante Thomasel e Vinícius Charopem e o meia Pedro Rodrigues. O clube não revelou jogos-treinos realizados.

Em mais um sólido início de temporada, o Nova Iguaçu não foi a surpresa do campeonato, igual na campanha de 2024, mas se classificou à Taça Rio. Na sexta colocação, a Laranja Mecânica fechou a Taça Guanabara a um ponto do Fluminense, terceiro colocado geral e finalista. Figura presente na Copa do Brasil 2025, os comandados de Carlos Vitor golearam o Barcelona-RR, por 4 a 1, mas deixaram o torneio em eliminação para o Vasco, em derrota de 3 a 0, válida pela segunda fase.

Treino do Nova Iguaçu . (— Foto: July Anne Santos/Nova Iguaçu FC)

Mais sobre o Nova Iguaçu

Nome: Nova Iguaçu Futebol Clube

Fundação: 1990

Cidade: Nova Iguaçu, Rio de Janeiro

Estádio: Jânio Moraes (Laranjão)

Títulos estaduais: 2 (Copa Rio), 3 (Campeonato Carioca A2) e 1 (Campeonato Carioca B1)

Presenças na Série D do Brasileirão: 6 (2013, 2018, 2022, 2023 2024 e 2025)

Melhor posição na Série D: 10° (2024)

Elenco do Nova Iguaçu

Goleiros: Lucas Maticoli, Matheus Miranda e Pedro Zanete.

Laterais: Guilherme Henrique, Mateus Müller, Ramon Pereira, Yan Silva e Arthur Neves.

Zagueiros: Matheus Matias, Renan Arantes e Sidney Pages.

Volantes: Fernandinho, Igor Guilherme e Mayron Lopes.

Meias: Pedro Rodrigues, Jorge Pedra, Kayke David, Bill, João Pedro e Iago Lacerda.

Atacantes: Vinícius Charopem, Thomasel, Kennyd, Caio Hones, Philippe Costa, Antônio Tavares, Lucas Cruz, Xandinho, Andrey e Kauan Muniz.

Técnico: Carlos Vitor.

PORTO VITÓRIA

Rodrigo Chagas, técnico do Porto Vitória — Foto: Laillah Martinelle/Porto Vitória. (Foto: Laillah Martinelle/Porto Vitória)

O Porto Vitória é um dos estreantes na Série D 2025, após conquistar a vaga com o título da Copa Espírito Santo 2024. O Verdão da iniciou a temporada com Fábio Brostel no comando, mas o técnico não resistiu aos maus resultados e o clube trouxe Rodrigo Chagas para o cargo. Para o Brasileirão, seis reforços foram anunciados: o lateral-direito Netinho, os meias João Paulo e Matheus Firmino e os atacantes Erick Salles, Willians Santana Alison Ribeiro.

Assim como Águia Santa e Maricá, o Porto Vitória não disputou a Copa do Brasil. Na temporada 2025, o Verdão da Capital jogou apenas o Campeonato Capixaba, onde fez uma primeira fase de altos e baixos. O time evitou o rebaixamento e conseguiu a classificação para o mata-mata apenas na última rodada. Com a vaga, o Porto cresceu na competição, chegou perto do título inédito, mas foi derrotado na decisão.

Treino do Porto Vitória . (— Foto: Porto Vitória EC)

Mais sobre o Porto Vitória

Nome: Porto Vitória Esporte Clube

Fundação: 2014

Cidade: Vitória, Espírito Santo

Estádio: Kleber Andrade

Títulos estaduais: 1 (Copa Espírito Santo)

Presenças na Série D do Brasileirão: Estreante

Melhor posição na Série D: Estreante

Elenco do Porto Vitória

Goleiros: Aydhan, Léo Rodrigues e João Pedro.

Laterais: Netinho, PH, Willian Simões, Thallyson, Thainler, Breno, Kayque Cardoso e Taleco.

Zagueiros: Ferrugem, Nascimento, Douglas Zielke, João Victor, Daniel e Willian Rocha.

Volantes: Matheus Santos, Henrique Melo, Araújo e Athirson.

Meias: João Paulo, Marquinhos, Matheus Firmino, Didira, Willyan Sotto, Alisson e João Vasconcelos

Atacantes: Erick Salles, Willians Santana, Alison Ribeiro, Hitalo Mota, Xavier, Natã, Elton Martins, Zé Carlos, Rossetto, Lessinho e Patrick Leonardo.

Técnico: Rodrigo Chagas

PORTUGUESA

Cauan de Almeida, técnico da Portuguesa. ( Foto: Portuguesa)

Em 2025, a Portuguesa volta a disputar a Série D do Brasileirão após quatro anos. Para esse retorno, a Lusa, que recentemente se transformou em SAF, manteve o técnico Cauan de Almeida desde o início deste temporada. Dentro de campo, o time paulistano permanece com grande parte do elenco que jogou o Paulistão e ainda contratou nove reforços, entre eles os atacantes Lohan, De Paula e Héricles, o volante Paulinho Curuá e o zagueiro Alysson.

A Portuguesa também não teve um bom desempenho no Campeonato Estadual. A Lusa terminou na quarta colocação do Grupo B, do Paulistão, com 13 pontos, e não garantiu a classificação para as quartas de final. Na Copa do Brasil, a equipe paulistana ficou no 'quase'. Na primeira fase, empatou em 1 a 1 com o Botafogo-PB, mas foi eliminada nos pênaltis, com uma derrota por 4 a 3. Na atual temporada, até o momento, são treze partidas disputadas, com somente duas vitórias, oito empates e três derrotas.

Portuguesa . (— Foto: A Portuguesa D)

Mais sobre a Portuguesa

Nome: Associação Portuguesa de Desportos

Fundação: 1920

Cidade: São Paulo, São Paulo

Estádio: Canindé

Títulos estaduais e nacional: 3 (Campeonato Paulista) e 1 (Campeonato Brasileiro Série B)

Presenças na Série D do Brasileirão: 3 (2017, 2021 e 2025)

Melhor posição na Série D: 23ª (2021)

Elenco da Portuguesa

Goleiros: João Paulo, Estevão e Bruno Bertinato.

Laterais: Matheus Leal, Pedro Henrique, Gustavo Sciencia, Kauê Dias, Gustavo Talles e Lucas Hipólito.

Zagueiros: Alysson Dutra, Marco Gabriel, Kauã Victor, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Robson.

Volantes: Paulinho Curuá, Franco, Tauã, Matheus Nunes e Barba

Meias: Denis, Cristiano e Guilherme Portuga

Atacantes: Cauari, Lohan, Hericles, De Paula, Deivid Santos, Iago Dias, Everton, Igor Torres e Rildo.

Técnico: Cauan de Almeida.

POUSO ALEGRE

Emerson Ávila, técnico do Pouso Alegre . (Foto: Gabriel Balak/Pouso Alegre FC)

O Pouso Alegre chega na Série D reformulado dentro e fora de campo. Após o fim do Campeonato Mineiro, o clube passou por mudanças na gestão do futebol, trocou o treinador - saiu Henrique Pacheco e chegou Emerson Ávila - e contratou 15 jogadores, entre eles os atacantes Léo Guerra, Thiago Rubim e Fernandinho. O Dragão ainda fez quatros jogos-treino contra o Cruzeiro (derrota de 3 a 2), time Sub-20 do Atlhetic Club (vitória por 1 a 0), diante do Guarani (empate em 1 a 1) e Caldense (vitória de 2 a 0).

Único time de Minas Gerais, no Grupo 6, o Pouso Alegre vem de uma sequência de maus resultados, neste início de temporada. O Pousão venceu apenas dois dos seus nove jogos oficiais disputados em 2025 e se livrou do rebaixamento, no Estadual, somente na última rodada. O Dragão foi eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, quando caiu para o Athletico-PR, atuando em casa.

Pouso Alegre FC . ( Foto: Gabriel Balak/Pouso Alegre FC)

Mais sobre o Pouso Alegre

Nome: Pouso Alegre Futebol Clube

Fundação: 1913

Cidade: Pouso Alegre, Minas Gerais

Estádio: Manduzão

Títulos estaduais: 1 (Campeonato Mineiro Módulo II) e 1 (Campeonato Mineiro Terceira Divisão)

Presenças na Série D do Brasileirão: 3 (2022, 2024 e 2025)

Melhor posição na Série D: Vice-campeão (2022)

Elenco do Pouso Alegre

Goleiros: Pablo Kaíque, Adilson Júnior, Filipe Santos, Natan Barbosa e Felipe Szymonek.

Laterais: Ruan Sousa, Jonathan, Cauã Coutinho, Guilherme Aguiar, Gustavo Kuhn, Gustavo Braga e André Krobel.

Zagueiros: Kayk Almeida, Carlos Itambé, Felipe Moreira, Lailton, Da Silva, Samuel Bastos, Victão e Maílson.

Volantes: Ítalo Henrique, Gabriel Falcão, Chester Richard, Magno e Sandro Rios.

Meias: Adsson, Riquelmy, Vitinho, Dagoberto, Foguinho, Ray Breno, Ravanelli e Keven.

Atacantes: Flavinho, Alan Leite, Thiago Rubim, Léo Guerra, Cristian Bauer, Wandinho, Fernandinho, Léo Muchaco, João Marcos e Ryan Galdino.

Técnico: Emerson Ávila.

RIO BRANCO

Rio Branco terá time alternativo na Copa Es. (Wagner Chaló/Rio Branco SAF)

O Rio Branco chega para a disputa da sua quinta Série D do Brasileirão. Em meio à decisão do Campeonato Capixaba, no qual se sagrou bicampeão, o Capa-Preta se reforçou e trouxe o zagueiro Diego Guerra, ex-Tombense, e a dupla do Brasiliense Marcos Júnior (volante) e Nenê Bonilha (meia). Após o título Estadual, o Brancão perdeu o seu principal jogador, o atacante Matheus Costa, que foi para o Volta Redonda, mas trouxe Vitor Leque (atacante) e Carlinhos (volante). Dos remanescentes, destaques para os experientes Bruno Silva, Neguete e Maranhão.

Nos primeiros quatro meses de 2025, o saldo foi positivo para o Rio Branco. Apesar das eliminações na Copa do Brasil (na primeira fase contra o Novorizontino) e na Copa Verde (nas oitavas de final para o Goiás), o Capa-Preta conquistou o bicampeonato capixaba sobre o Porto Vitória, rival do Grupo 6 da Série D. Nessa trajetória, o Brancão chegou a trocar o comando técnico: saiu Ricardo Colbachini e veio Rodrigo Fonseca.

Bruno Silva, volante do Rio Branco-ES . (Foto: Henrique Montovanelli/FES)

Mais sobre o Rio Branco-ES

Nome: Rio Branco Atlético Clube

Fundação: 1913

Cidade: Vitória, Espírito Santo

Estádio: Kleber Andrade

Títulos estaduais: 39 (Campeonato Capixaba), 2 (Campeonato Capixaba Série B) e 1 (Copa Espírito Santo)

Presenças na Série D do Brasileirão: 5 (2009, 2010, 2015, 2021 e 2025)

Melhor posição na Série D: 11º (2015)

Elenco do Rio Branco

Goleiros: Neguete, André Luiz, Pedro Henrique e Matheus Pires.

Laterais: Cayo Tenório, João Paulo Purcino, Wadson, Dudu e Lucas Daros.

Zagueiros: Diego Guerra, Gustavo Carbonieri, Matheus Castelo, Darlan e Théo Kruger.

Volantes: Carlinhos, Marcos Júnior, Romarinho, Emerson Martins, Bruno Silva e Júnior Dindê

Meias: Nenê Bonilha, Renatinho, Felipe Pará e Breno Melo.

Atacantes: Vitor Leque, Braga, Diego Fernandes, Vitinho Souza, Maranhão, Jacó, Ricardinho e Toure Onojedo

Técnico: Rodrigo Fonseca.

Por Sidney Magno Novo e Tiago Taam do portal Ge.globo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta