Rio Branco rescinde contrato com meia Felipe Pará

Felipe Pará não repetiu a atuação da temporada 2024 e teve o contrato rescindido pelo Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco anunciou a rescisão de contrato do meia Felipe Pará, na manhã desta sexta-feira (02), por meio de suas redes sociais. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. Contratado para ser o armador capa-preta em 2025, o atleta não conseguiu corresponder às expectativas.

O meia-campista, nascido em Nova Olinda do Maranhão, foi anunciado como um dos grandes reforços do Rio Branco para o Campeonato Capixaba 2025. Após dez oportunidades sendo titular, o camisa dez sequer balançou a rede. Ainda assim, deixa o clube como campeão estadual.

"O Rio Branco comunica a rescisão de contrato, em comum acordo, do meia Felipe Pará. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", comunicou o Rio Branco, de forma oficial, nas redes sociais.

Contratado pelo Rio Branco no dia 23 de outubro de 2024, Felipe Pará chegou ao clube após fazer uma temporada histórica com a camisa do River-PI. Pelo Galo Carijó, o meia se tornou o maior goleador da década do clube piauiense. O desempenho no Espírito Santo, porém, não foi o mesmo.

Números de Felipe Pará pelo Rio Branco