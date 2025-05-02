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Futebol Capixaba

Rio Branco rescinde contrato com meia Felipe Pará

Meia chegou ao Capa-Preta com altas expectativas, mas não teve boa passagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2025 às 16:15

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 16:15

Felipe Pará não repetiu a atuação da temporada 2024 e teve o contrato rescindido pelo Rio Branco
Felipe Pará não repetiu a atuação da temporada 2024 e teve o contrato rescindido pelo Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco
O Rio Branco  anunciou a rescisão de contrato do meia Felipe Pará, na manhã desta sexta-feira (02), por meio de suas redes sociais. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. Contratado para ser o armador capa-preta em 2025, o atleta não conseguiu corresponder às expectativas.
O meia-campista, nascido em Nova Olinda do Maranhão, foi anunciado como um dos grandes reforços do Rio Branco para o Campeonato Capixaba 2025. Após dez oportunidades sendo titular, o camisa dez sequer balançou a rede. Ainda assim, deixa o clube como campeão estadual.
"O Rio Branco comunica a rescisão de contrato, em comum acordo, do meia Felipe Pará. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", comunicou o Rio Branco, de forma oficial, nas redes sociais.
Contratado pelo Rio Branco no dia 23 de outubro de 2024, Felipe Pará chegou ao clube após fazer uma temporada histórica com a camisa do River-PI. Pelo Galo Carijó, o meia se tornou o maior goleador da década do clube piauiense. O desempenho no Espírito Santo, porém, não foi o mesmo.

Números de Felipe Pará pelo Rio Branco

  • 16 partidas
  • 858 minutos
  • 53 minutos/jogo
  • 0 gols
  • 2 assistências

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