Neymar desfalca 85% das partidas após deixar Europa

Já no retorno ao Santos, Neymar voltou a reviver o drama das lesões e disputou nove dos 13 jogos realizados pelo clube desde a sua repatriação. Ele disputou sete jogos seguidos, mas ficou fora de ação por um mês após um edema na coxa esquerda e voltou a sentir problema muscular na mesma região nesta quarta-feira (16), durante a vitória sobre o Atlético-MG. Pelo Peixe, o Menino da Vila atuou em cerca da metade da minutagem viável, jogando durante 587 minutos de 1.170 possíveis e registrando três gols e três assistências.