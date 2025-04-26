Prosperidade bate o Juventude de Estância na Série A3 do Brasileirão Feminino

O Prosperidade estreou na Série A3 do Brasileirão Feminino com vitória Crédito: Prosperidade/Divulgação

Prosperidade e Juventude de Estância não apenas estrearam no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 2025, como também disputaram pela primeira vez, respectivamente, um jogo oficial de âmbito nacional. Ao final dos 90 minutos, o time do Espírito Santo comemorou a vitória histórica, por 1 a 0, na partida do Grupo 8, realizada na tarde deste sábado (26), no estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta.

Com o resultado, o Prosperidade assume a liderança do Grupo 8, com três pontos, e o Juventude de Estância fica sem pontuar. Doce Mel e Atlético de Alagoinhas encerram a primeira rodada da chave neste domingo (27). As equipes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (3), às 15h (de Brasília), o Juventude de Estância recebe o Doce Mel, da Bahia, no Batistão, em Aracaju. No domingo (4), às 11h, o Prosperidade visita o Atlético de Alagoinhas, no Antônio Carneiro.

O Jogo

Mesmo atuando fora de seus domínios, o Juventude de Estância começou melhor, criou duas boas chances, mas não caprichou nas finalizações. Na segunda metade do primeiro tempo, o Prosperidade conseguiu equilibrar as ações, mas foi o time sergipano quem teve a melhor oportunidade.