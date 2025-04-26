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Prosperidade bate o Juventude de Estância na Série A3 do Brasileirão Feminino

Equipe capixaba chegou a vitória no fim da partida, com gol de pênalti marcado pela meia-atacante Bruna

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 19:17

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

26 abr 2025 às 19:17
O Prosperidade estreou na Série A3 do Brasileirão Feminino com vitória
O Prosperidade estreou na Série A3 do Brasileirão Feminino com vitória Crédito: Prosperidade/Divulgação
Prosperidade e Juventude de Estância não apenas estrearam no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 2025, como também disputaram pela primeira vez, respectivamente, um jogo oficial de âmbito nacional. Ao final dos 90 minutos, o time do Espírito Santo comemorou a vitória histórica, por 1 a 0, na partida do Grupo 8, realizada na tarde deste sábado (26), no estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta. 
Com o resultado, o Prosperidade assume a liderança do Grupo 8, com três pontos, e o Juventude de Estância fica sem pontuar. Doce Mel e Atlético de Alagoinhas encerram a primeira rodada da chave neste domingo (27). As equipes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (3), às 15h (de Brasília), o Juventude de Estância recebe o Doce Mel, da Bahia, no Batistão, em Aracaju. No domingo (4), às 11h, o Prosperidade visita o Atlético de Alagoinhas, no Antônio Carneiro.

O Jogo

Mesmo atuando fora de seus domínios, o Juventude de Estância começou melhor, criou duas boas chances, mas não caprichou nas finalizações. Na segunda metade do primeiro tempo, o Prosperidade conseguiu equilibrar as ações, mas foi o time sergipano quem teve a melhor oportunidade.
Na etapa final, o time de Sergipe diminuiu a intensidade e as capixabas chegaram mais. Aos 37 minutos, o Prospê fez o gol da vitória, em um pênalti cobrado pela meia-atacante Bruna.

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