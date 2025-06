Futebol Feminino

Prosperidade e Mixto duelam pela 2ª fase da Copa do Brasil Feminina 2025

Jogo único deve acontecer na próxima quarta-feira (11), no Espírito Santo

Publicado em 3 de junho de 2025 às 13:00

Prosperidade e Mixto se enfrentam na segunda fase da Copa do Brasil Feminina 2025 Crédito: Prosperidade e Mixto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta segunda-feira, os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina 2025. Representantes do Mato Grosso e do Espírito Santo, Mixto-MT e Prosperidade fazem um dos jogos eliminatórios.>

O time capixaba, sorteado como mandante no jogo único, se classificou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Operário FC, em Cuiabá. Ao contrário do seu adversário, o Mixto ingressou diretamente na segunda fase, que garante vaga direta para os clubes que estão na Série A-2 do Brasileirão Feminino.>

De acordo com a janela de datas da tabela básica, publicada pela CBF, o jogo eliminatório deve ser realizado no dia 11 de junho, na próxima quarta-feira. Como o mando é do Prosperidade, a partida provavelmente será disputada no Estádio Municipal Almiro Ofranti, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. >

Pela presença na segunda fase, Prosperidade e Mixto recebem uma premiação de R$ 35 mil. Quem avançar, embolsa mais R$ 40 mil.>

>

