Rio Branco vacila e cede empate com o Serra pela Copa ES

Capa-Preta chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas Cobra-Coral reage no Robertão

Publicado em 29 de abril de 2025 às 17:47

Rio Branco e Serra empata em 3 a 3, pela Copa ES Crédito: Wagner Chaló

Serra e Rio Branco fizeram um grande jogo na segunda rodada da Copa Espírito Santo 2025. Na tarde desta terça-feira (29), no estádio Robertão, o Capa-Preta chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas teve o atacante Jacó expulso. O Cobra-Coral aproveitou, reagiu e conseguiu empatar em 3 a 3. Breno Melo e Braga, duas vezes, marcaram para o Brancão, e Jarles Baiano, Bruno Paixão e Waldir Roque deixaram tudo igual.>

O Serra começou a partida buscando o ataque, mas logo o Rio Branco-ES tomou conta do jogo, principalmente a partir do seu meio de campo. Aos 24 minutos, Braga chegou a balançar as redes, mas o árbitro anulou o lance, e, aos 36, Nenê Bonilha perdeu uma chance incrível. O primeiro gol capa-preta veio aos 40 minutos, após uma tabela com Marcos Júnior, que terminou em uma finalização de Breno Melo. Na jogada seguinte, o atacante Jacó foi expulso, deixando o Brancão com um jogador a menos. Porém, antes do intervalo, Marcos Júnior cruzou a bola na área e Braga fez o segundo gol, de cabeça.>

O segundo tempo começou com o Rio Branco-ES ampliando, aos sete minutos, com mais um gol do atacante Braga. Aos 12, o Serra diminuiu com Jarles Baiano e incendiou o jogo. Aos 22, o Cobra-Coral aproveitou que Nenê Bonilha foi receber o atendimento fora de campo, deixando o Capa-Preta com dois jogadores menos, e fez mais um, agora com Bruno Paixão. O empate era uma questão de tempo e veio em um pênalti sofrido por Vinícius e cobrado pelo volante Waldir Roque. >

Situação e próximos jogos

Com os resultados da segunda rodada, até o momento, Rio Branco e Serra dividem a vice-liderança da Copa Espírito Santo, com quatro pontos. Por ter um saldo de gols superior, o Capa-Preta aparece na frente. O jogo entre Porto Vitória e Vilavelhense, nesta quarta-feira (30), encerra a rodada.>

A Copa Espírito Santo 2025 prossegue neste fim de semana com os jogos da terceira rodada. Na sexta-feira, às 20h, o Serra recebe o Rio Branco VN, no estádio Robertão, em Serra Sede. O Rio Branco folga e volta a campo apenas no dia 13 de maio, às 19h, quando faz o clássico contra a Desportiva Ferroviária, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. >

