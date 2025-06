Futebol Capixaba

Rio Branco-ES reencontra o Pouso Alegre no Kleber Andrade pela Série D

Jogo da oitava rodada do Grupo 6 acontece nesta quarta-feira (04), veja relacionados

Publicado em 4 de junho de 2025 às 10:59

Rodrigo Fonseca comanda treino do Rio Branco-ES Crédito: Foto: Wagner Chaló/Rio Branco

Um turno de Campeonato Brasileiro Série D está completo. No Grupo 6, o Rio Branco-ES chegou a liderar, mas apresentou queda nas últimas duas rodadas. Após viver o ápice no torneio, quando foi à Diadema e saiu com o triunfo, os capixabas decepcionaram em casa. No Kleber Andrade, uma atuação ruim, acompanhada de derrota, derrubou a equipe para a terceira colocação.>

Frustrado com a derrota em Cariacica, o Rio Branco-ES viajou ao interior de Minas Gerais para tentar se recuperar da última partida. No entanto, voltou ao Espírito Santo sem pontos e com um jogo amargo, com direito a polêmicas. Nesta quarta-feira, seja como for, o resultado tem que ser diferente. Na visão de Rodrigo Fonseca, o triunfo capa-preta é a única coisa que interessa no Kleber Andrade.>

Após o último treino da semana, realizado nesta quinta-feira, durante a partida pela Copa Espírito Santo, o Rio Branco-ES preparou a lista dos relacionados para o duelo contra o Pouso Alegre. O Capa-Preta terá 21 atletas à disposição de Rodrigo Fonseca. >

Lista de relacionados:

Goleiros: Neguete e Fernando Henrique;

Zagueiros: Darlan, Diego Guerra e Matheus Castelo;



Laterais: Cayo Tenório, Dudu, João Paulo e Théo Kruger;



Volantes: Bruno Silva, Júnior Dindê, Marcos Júnior e Romarinho;



Meias: Nenê Bonilha e Ricardinho;



Atacantes: Braga, Diego Fernandes, Jacó, Luiz Fernando, Maranhão e Vitor Leque;

>

>

Na lista de desfalques, estão André Luiz (lesão no joelho), Carlinhos (lesão no joelho) e Emerson Martins (lesão na panturrilha). Dentre as baixas, o lateral-direito Dudu é a única novidade positiva, após se recuperar de uma lesão na coxa, que o deixou de fora da última partida. >

Próximo jogo do Rio Branco-ES na Série D

A disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue durante a semana, com os jogos da oitava rodada. Após um turno de futebol jogado no Grupo 6, Pouso Alegre e Rio Branco-ES voltam a se enfrentar, dessa vez com o mando invertido. No Kleber Andrade, quarta-feira, às 20h, Capa-Preta e Dragão duelam novamente. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta