Bruno Silva valoriza sequência de vitórias do Rio Branco na Série D

Bruno Silva é uma das referências técnicas do Rio Branco e acredita na classificação na Copa do Brasil Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Com duas vitórias consecutivas como mandante, o Rio Branco assumiu a liderança da chave 6 da Série D. Nos últimos oito jogos de Bruno Silva com a camisa do alvinegro capixaba, ele teve apenas uma derrota. Além disso, neste período anotou um gol, que garantiu o título estadual para o Capa Preta.

“Estou muito feliz com esse momento que vivo no Rio Branco. Fomos campeões estaduais e tive a felicidade de marcar um gol na partida decisiva. Além disso, estamos em primeiro lugar no nosso grupo na Série D. Fico contente de ajudar também como a minha experiência e liderança, sendo o capitão da equipe. Quero seguir assim, neste segundo semestre, para auxiliar o Rio Branco na sequência da temporada”, finalizou.

Volante de origem, Bruno Silva tem demonstrado toda a sua polivalência no Rio Branco sob o comando do técnico Rodrigo Fonseca. Nas últimas partidas, o camisa 8 tem atuado mais adiantado, em alguns momentos quase como um segundo atacante, e vem contribuindo. Inclusive, ele deu uma assistência para um dos gols na vitória por 2×0 contra o Porto Vitória, na última rodada da Série D.