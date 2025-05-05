Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Bruno Silva valoriza sequência de vitórias do Rio Branco na Série D

O Rio Branco venceu o Porto Vitória e assumiu a liderança da chave 6 da Série D
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2025 às 17:05

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 17:05

Bruno Silva é uma das referências técnicas do Rio Branco e acredita na classificação na Copa do Brasil
Bruno Silva é uma das referências técnicas do Rio Branco e acredita na classificação na Copa do Brasil Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco
Com duas vitórias consecutivas como mandante, o Rio Branco assumiu a liderança da chave 6 da Série D. Nos últimos oito jogos de Bruno Silva com a camisa do alvinegro capixaba, ele teve apenas uma derrota. Além disso, neste período anotou um gol, que garantiu o título estadual para o Capa Preta.
“Estou muito feliz com esse momento que vivo no Rio Branco. Fomos campeões estaduais e tive a felicidade de marcar um gol na partida decisiva. Além disso, estamos em primeiro lugar no nosso grupo na Série D. Fico contente de ajudar também como a minha experiência e liderança, sendo o capitão da equipe. Quero seguir assim, neste segundo semestre, para auxiliar o Rio Branco na sequência da temporada”, finalizou.
Volante de origem, Bruno Silva tem demonstrado toda a sua polivalência no Rio Branco sob o comando do técnico Rodrigo Fonseca. Nas últimas partidas, o camisa 8 tem atuado mais adiantado, em alguns momentos quase como um segundo atacante, e vem contribuindo. Inclusive, ele deu uma assistência para um dos gols na vitória por 2×0 contra o Porto Vitória, na última rodada da Série D.
Aos 38 anos, Bruno Silva enalteceu a sua versatilidade. “Sou um primeiro volante, mas que no decorrer da minha carreira fui escalado em outras funções. Na minha grande fase pelo Botafogo, em 2017, atuava como ponta e em outras equipes joguei como segundo volante. Nas minhas últimas partidas tenho atuado como um meia mais avançado. Tenho essa facilidade e estou pronto para ajudar o Rio Branco, independente da posição no qual serei escalado”, declarou o atleta.

Veja Também

Rio Branco vence o Porto Vitória e embala na Série D do Brasileiro

Rio Branco rescinde contrato com meia Felipe Pará

Marcos Júnior é destaque e técnico do Rio Branco pede calma em sequência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados