Futebol Europeu

Inter vence Barça em jogo com 7 gols e vai à final da Liga dos Campeões

A Inter de Milão venceu o Barcelona na prorrogação por 4 a 3 e se tornou o primeiro finalista da Champions

Publicado em 6 de maio de 2025 às 19:13

A Inter de Milão é finalista da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução / Internazionalle

A Inter de Milão venceu o Barcelona na prorrogação nesta terça-feira por 4 a 3, em jogo válido pela segunda partida da semifinal da Champions League, e se tornou o primeiro finalista desta edição do torneio. Os gols foram marcados por Lautaro Martínez, Çalhanoglu, Acerbi e Frattesi, pela Inter, e Eric García, Dani Olmo e Raphinha, pelo Barcelona. O primeiro embate terminou empatado em 3 a 3 na casa do Barça, na Espanha, e o duelo na Itália começou sem vantagens.>

A partida foi marcada por duas viradas: primeiro pelo Barcelona, que conquistou vantagem no placar com tento de Raphinha no final do segundo tempo. Depois, a Inter empatou ainda no tempo normal e virou na prorrogação, com gol histórico de Frattesi. A Inter espera a decisão da outra semifinal, entre PSG e Arsenal, para conhecer seu rival na decisão. O primeiro embate entre as equipes terminou com vitória francesa na Inglaterra por 1 a 0, com gol marcado por Dembélé.>

Como foi o jogo

O Barcelona começou organizado no confronto, mas sofreu com os gols marcados por Lautaro e Çalhanoglu. O elenco espanhol pouco criou em busca de empatar o confronto, ainda quando perdia por 1 a 0, e não soube desenvolver o bom futebol apresentado nas últimas fases contra a Inter na primeira etapa. Nenhum dos goleiros trabalhou para evitar jogadas importantes, já que as duas equipes não criaram chances de alta dificuldade, além dos tentos marcados pelos donos da casa. Apesar da vitória parcial italiana, foi o Barça que manteve maior posse de bola nos 45 minutos iniciais.>

Na segunda etapa, a Inter se posicionou para assegurar o placar, sofreu a virada e conseguiu empatar com zagueiro "centroavante". Em confronto agitado, a segunda metade do duelo contou com um Barcelona muito ativo ofensivamente, em busca de igualar o duelo. O elenco comandado por Hans Flick teve Gerard Martín muito importante nos gols marcados, além de Yamal destruidor pela ponta direita dos espanhóis, principalmente após a saída de Dimarco. Raphinha conquistou a virada pelo Barça, mas viu Acerbi aparecer como atacante e acertar o ângulo de Szczesny para levar a partida à prorrogação.>

>

Na prorrogação, a Inter encontrou gol com Frattesi no primeiro tempo e saiu na frente pela vaga na final. O camisa 16 apareceu na grande área para colocar os italianos na frente e comemorar como um torcedor no alambrado. A primeira etapa foi equilibrada e com cansaço evidente pelos dois lados da semifinal. Nos 15 finais, a Inter quase ampliou e assegurou o placar para vencer ainda na prorrogação. O Barcelona pouco desenvolveu contra os italianos, ainda que Yamal tenha ficado perto de igualar a partida, se não fosse por Sommer novamente.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta