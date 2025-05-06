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Inter x Barça na Champions e Corinthians na Sul-Americana; veja destaques desta terça

Depois de um jogo com seis gols no primeiro duelo pela semifinal da Champions League, Inter de Milão e Barcelona voltam a se encontrar nesta terça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2025 às 09:59

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 09:59

Depois de um jogo com seis gols no primeiro duelo pela semifinal da Champions League, Inter de Milão e Barcelona voltam a se encontrar nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), na Itália, no segundo e decisivo confronto pela semifinal do principal torneio de clubes da Europa.
Barcelona e Inter se enfrentam nesta terça-feira
Barcelona e Inter se enfrentam nesta terça-feira Crédito: Judit Cartiel - FC Barcelona
O empate na partida de ida, por 3 a 3, deixou a disputa aberta. SBT, TNT e Max transmite o embate que vai definir o primeiro finalista da competição.
Mais tarde, às 21h30, o Corinthians vai receber o América de Cali na Neo Química Arena, em Itaquera, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
Terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos, o time alvinegro precisa da vitória para manter vivas as suas chances de avançar ao mata-mata. A equipe colombiana, com cinco pontos, está na segunda posição da chave, liderada pelo Huracán, da Argentina, com sete pontos.

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (6)

  • 16H INTERNAZIONALE X BARCELONA -  Champions League: SBT, TNT e Max

  • 19H VITÓRIA X DEFENSA Y JUSTICIA - Copa Sul-Americana: Disney+

  • 19H ALIANZA LIMA X SÃO PAULO - Copa Libertadores: ESPN e Disney+

  • 19H CARABOBO X BOTAFOGO - Copa Libertadores: ESPN 4 e Disney+

  • 21H30 FORTALEZA X COLO-COLO - Copa Libertadores: Paramount+

  • 21H30 CORINTHIANS X AMÉRICA DE CALI - Copa Sul-Americana: SBT, ESPN e Disney+

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