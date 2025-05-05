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Flamengo acerta com Jorginho e aguarda rescisão com Arsenal para anúncio

O Flamengo chegou a um acordo com o meia Jorginho e aguarda a rescisão do Arsenal, da Inglaterra, para avançar rumo ao anúncio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2025 às 15:53

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 15:53

Jorginho, jogador do Arsenal
Jorginho, jogador do Arsenal Crédito: Reprodução/Arsenal
O Flamengo chegou a um acordo com o meia Jorginho e aguarda a rescisão do Arsenal, da Inglaterra, para avançar rumo ao anúncio. O jogador, inicialmente, chega à Gávea após o término da temporada europeia. Ele terá alguns dias de descanso depois da cerimônia de casamento, no começo de junho, e se apresenta para integrar o elenco para o Mundial de Clubes.
O Flamengo estava no mercado em busca de um volante. As conversas com Jorginho já aconteciam há alguns meses e ele chegou a vir ao Rio de Janeiro curtir férias com a esposa. A informação sobre o acerto foi divulgada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem.
Jorginho busca mais tempo em campo e vê o Flamengo como boa oportunidade. O jogador tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 e quer chamar a atenção da seleção italiana. O volante, atualmente, está lesionado. Ele sofreu uma lesão no tórax, pelo Arsenal, mas deve retornar aos gramados nesta semana.
O Flamengo busca ainda um camisa 10 e tem interesse no português João Félix. A diretoria quer uma peça que possa substituir Arrascaeta, quando necessário, e também possa atuar mais pelos lados do campo.

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