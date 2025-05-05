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Erros

Léo Pereira cometeu pênalti nas duas derrotas do Flamengo no ano

O Flamengo acumulou sua segunda derrota na temporada, desta vez por 2 a 1 para o Cruzeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2025 às 13:36

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 13:36

O Flamengo acumulou sua segunda derrota na temporada, desta vez por 2 a 1 para o Cruzeiro. E o ponto de coincidência nestes dois jogos foi que em ambos o zagueiro Léo Pereira cometeu pênalti.
CRUZEIRO X FLAMENGO - CAMPEONATO BRASILEIRO
CRUZEIRO X FLAMENGO - CAMPEONATO BRASILEIRO Crédito: Foto:Adriano Fontes/Flamengo
A primeira derrota foi contra o Central Córdoba, da Argentina, em pleno Maracanã, pela Libertadores. Na ocasião, o jogo estava em 0 a 0 quando Florentín invadiu a área, a bola pipocou e Léo Pereira colocou a mão nela, atitude que foi interpretada como intencional pela arbitragem e que gerou críticas dos torcedores ao zagueiro. Na cobrança, Heredia converteu.
neste domingo (04) o jogo caminhava para o empate por 1 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo, quando houve o lance derradeiro. Eduardo, do Cruzeiro, recebeu uma bola dentro da área e Léo Pereira o calçou, sofrendo pênalti. Com requintes de crueldade, quem partiu para a cobrança foi Gabigol, ex-jogador do Flamengo e ídolo do clube. Ele teve o chute defendido pelo goleiro Rossi, mas pegou o rebote e fez o 2 a 1 para o time da casa.
Filipe Luís, porém, preferiu não individualizar os erros pela derrota. O treinador  que sofreu a primeira derrota como técnico do Flamengo ano passado, contra o Fluminense  deu méritos ao Cruzeiro.
"Eu tenho que dar mérito para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar, tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar. Mas, infelizmente, não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, é uma derrota que dói muito", disse Filipe Luís.
ZAGUEIROS TÊM PARTICIPADO DE RODÍZIO APÓS VOLTA DE DANILO
Filipe Luís tem feito uma espécie de rodízio na dupla de zaga desde o retorno de Danilo. O experiente zagueiro voltou de lesão na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, dia 16 de abril. Na ocasião, ele foi titular ao lado de Léo Pereira e atuou os 90 minutos.
Já no empate por 0 a 0 contra o Vasco, Danilo foi para a reserva. Léo Pereira e Léo Ortiz que formaram a dupla de zaga.
No duelo com a LDU, em novo 0 a 0, Danilo voltou ao time titular e atuou com Ortiz, mas em seguida retornou para o banco na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, por sua vez, um jovem foi a novidade no rodízio. João Victor, de 18 anos, formou dupla com Danilo em um jogo onde a maioria dos titulares foram poupados.
Por fim, os "Léos" retornaram entre os 11 iniciais neste domingo (04), na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Danilo ficou no banco e não entrou no Mineirão (MG).

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