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Brasileirão

Em jogo da 'Lei do Ex', Gabigol decide para Cruzeiro em reencontro com Flamengo

Partida marcou o reencontro de Gabigol com o Rubro-Negro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2025 às 05:59

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 05:59

Em jogo da 'Lei do Ex', Gabigol decide para Cruzeiro em reencontro com Flamengo
Em jogo da 'Lei do Ex', Gabigol decide para Cruzeiro em reencontro com Flamengo Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Xingado pela torcida do Flamengo antes do jogo deste domingo (4), Gabigol entrou somente aos 42 minutos do segundo tempo. Foi o suficiente para ter um pênalti a seu favor que ele bateu, perdeu, mas fez no rebote e deu a vitória para o Cruzeiro por 2 a 1, em jogo com dupla 'Lei do Ex', já que Arrascaeta fez o dele também. O outro gol cruzeirense foi feito por Kaio Jorge.
Gabigol bateu no canto direito de Rossi. O goleiro pegou, mas deu rebote, que o atacante não perdoou e empurrou para dentro. Na comemoração, parecia que faria o tradicional "muque", mas parou no meio, num gesto de "licença".
Os goleiros Cássio e Rossi brilharam com grandes defesas para Cruzeiro e Flamengo, respectivamente.
Everton Cebolinha sentiu dores no tornozelo esquerdo e precisou ser substituído aos nove minutos do segundo tempo por Bruno Henrique. Ele será reavaliado nesta segunda-feira (05) pelo Flamengo.
O Cruzeiro vai ao Equador enfrentar o Mushuc Runa, na quarta, pela Copa Sul-Americana. No mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba, na Argentina, pela Libertadores.

Gabigol é xingado, mas recebe carinho de elenco do Fla

A torcida do Flamengo presente no Mineirão não aliviou para Gabigol no reencontro. Ainda no aquecimento, os rubro-negros - que compareceram em bom número -  cantaram: "Gabigol, vai se f..., o meu Flamengo não precisa de você".
Quando os times entraram em campo, porém, o atacante recebeu o carinho de seus ex-companheiros. O técnico Filipe Luís, por exemplo, lhe deu um abraço apertado.
Ao cumprimentar Bruno Henrique, refizeram a "fusão", gesto característico que faziam nas comemorações após os gols pelo Flamengo.
Já quando Kaio Jorge fez o gol para o Cruzeiro, Gabigol vibrou bastante do banco de reservas. Logo em seguida, passou instruções para o técnico Leonardo Jardim.
Ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Pereira. Logo no primeiro lance, tentou um chute a gol, que bateu na zaga. O atacante parecia que não teria outra oportunidade para fazer algo, até que Eduardo sofreu pênalti aos 48 minutos do segundo tempo. Gabigol foi para a cobrança, teve o pênalti defendido, mas fez no rebote.
O jogador não comemorou o gol, mas após a partida extravasou bastante. O atacante interagiu com a torcida do Cruzeiro, cantou e dançou. Tudo isso com a camisa do Flamengo que ele trocou com Erick Pulgar e que estava amarrada nas costas.

O jogo

O primeiro tempo teve um Cruzeiro mais vertical enquanto o Flamengo tentava jogar muito por dentro e trocando passes. Neste contexto, a estratégia do time da casa surtia mais efeito, principalmente explorando o entrelinhas do sistema defensivo rubro-negro, que estava muito espaçado. Numa dessas, Kaio Jorge fez o dele em jogada individual e poderia ter feito outro parecido caso a bola não explodisse no travessão. Porém, quando o jogo parecia que terminaria em 1 a 0 para o intervalo, veio a genialidade de Arrascaeta, que com um "tapa", empatou a partida. O uruguaio não comemorou.
Na etapa final, Leonardo Jardim apostou na manutenção da equipe. Já Filipe Luís perdeu Everton Cebolinha logo no início e também sacou Pedro, mudando o ataque inicial para uma dupla com Michael e Bruno Henrique. O Flamengo acabou perdendo ímpeto e o Cruzeiro passou a gostar do jogo, chegando com perigo e sendo parado pelo goleiro Rossi, em noite inspirada. Até que o predestinado Gabigol entrou em ação e fez o gol da vitória.

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