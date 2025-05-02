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Futebol

Cruzeiro anuncia rescisão de contrato com Dudu

A Raposa fez o anúncio nesta sexta-feira (02)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2025 às 17:38

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 17:38

Dudu não é mais jogador do Cruzeiro
Dudu não é mais jogador do Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (02) a rescisão de contrato com o atacante Dudu. "O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado", escreveu Dudu, no X.
O clube informou que chegou a um acordo com o atacante pelo fim imediato do vínculo. Dudu deixa o time mineiro após quase seis meses. O jogador deixará a Toca da Raposa sem receber 100% da multa que teria direito, segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL.
O atacante encaminhou a saída para não ficar impedido de atuar em outro clube do Brasileirão. Atlético-MG, de Cuca, e Grêmio, com Felipão na direção, são apontados como interessados no jogador.
Dudu foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim após reclamar de ficar na reserva. O atleta chegou a ser reintegrado, mas não permanecerá no time mineiro. Ele foi xingado por parte da torcida na vitória contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. O jogador não foi utilizado na partida.

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