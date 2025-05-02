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Rodada da Copa do Brasil tem só uma zebra, um amasso e 'escassez' de gols

Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil terminaram nesta quinta-feira (1°
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2025 às 13:29

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 13:29

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: CBF
Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil terminaram nesta quinta-feira (1º) A rodada teve apenas uma goleada, com o Botafogo vencendo o Capital-DF por 4 a 0, no Nilton Santos. O Glorioso foi o único time que terminou o jogo de ida mais tranquilo para a volta. A zebra da rodada foi entre o CSA e o Grêmio. O Azulão venceu o Tricolor Imortal por 3 a 2 em um jogo repleto de emoções. O gol da vitória dos alagoanos saiu em cobrança de falta já nos acréscimos da partida no estádio Rei Pelé.
Os gols ficaram em falta. Ao todo, 31 foram marcados no somatório dos 16 jogos, o que significou média de apenas 1,9 por partida. Só quatro jogos tiveram três tentos ou mais: CSA 3 x 2 Grêmio, Botafogo 4 x 0 Capital-DF, Maringá 2 x 2 Atlético-MG e São Paulo 2 x 1 Náutico. Tirando o Grêmio, só mais dois times da Série A perderam. O Red Bull Bragantino foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0, fora de casa. Já o Ceará perdeu para o Palmeiras, em casa, por 1 a 0. Quem venceu, não construiu muita vantagem. Excluindo Botafogo e Cruzeiro, os outros times que venceram na ida tiveram triunfos por apenas um gol de diferença.
Teve tensão na Vila Belmiro. A torcida do Santos protestou fortemente após o empate da equipe contra o CRB por 1 a 1. A polícia entrou em ação e a saída do estádio foi tumultuada, com explosões de bombas e o uso de gás de pimenta. O Maringá ficou na bronca com a arbitragem. A equipe paranaense reclamou muito de um pênalti não marcado a seu favor no empate com o Atlético-MG por 2 a 2. O árbitro foi até o VAR, mas não mudou a decisão após ver um puxão na camisa do jogador da equipe da casa.
Teve até gol de "piloto", mas não valeu. O Internacional sofreu, teve dois gols anulados e só conseguiu vencer o Maracanã por 1 a 0 no fim. Um dos tentos anulados do Colorado foi marcado pelo jovem Raykkonen. O jogador foi batizado com o nome em homenagem ao finlandês Kimi Raikkonen, que correu na Fórmula 1. Dorival Júnior fez sua estreia no comando do Corinthians. O ex-treinador da seleção brasileira comandou o Timão na beira do campo durante a vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa.
Joia resolveu para o Flamengo. Com time alternativo, o Rubro-Negro encontrou muitas dificuldades para vencer o Botafogo-PB e teve de contar com o brilho de Joshua para bater o rival por 1 a 0. Luciano quebrou o jejum. O atacante do São Paulo marcou os dois gols da vitória do Tricolor sobre o Náutico por 2 a 1 e voltou a balançar as redes após 12 jogos. O Palmeiras derrubou mais um invicto. Após acabar com a invencibilidade de Fortaleza, Internacional e Bolívar, o Verdão venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, onde o Vozão não perdia desde agosto do ano passado.

Resultados dos jogos da ida

  • Operário-PR 1 x 1 Vasco
  • Fluminense 1 x 0 Aparecidense
  • Paysandu 0 x 1 Bahia
  • Botafogo 4 x 0 Capital-DF
  • Internacional 1 x 0 Maracanã
  • Retrô 1 x 1 Fortaleza
  • Brusque 0 x 0 Athletico
  • Ceará 0 x 1 Palmeiras
  • Maringá 2 x 2 Atlético-MG
  • São Paulo 2 x 1 Náutico
  • Santos 1 x 1 CRB
  • Criciúma 1 x 0 Bragantino
  • Novorizontino 0 x 1 Corinthians
  • CSA 3 x 2 Grêmio
  • Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo
  • Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova

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