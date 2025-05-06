Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Dudu, ex-Cruzeiro

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira (6), a contratação do atacante Dudu, ex-Palmeiras que estava sem clube após rescindir com o Cruzeiro.

A estreia pelo Galo deve ocorrer no dia 12 de junho Crédito: Atlético MG

Dudu assinou contrato até dezembro de 2027. Esta será a primeira passagem dele pelo Galo ao longo da carreira.

As conversas aconteciam há alguns dias. O Atlético-MG aguardava a rescisão de Dudu com o Cruzeiro, mas já tinha o sinal positivo do atacante.

O anúncio foi feito com provocação ao arquirrival Cruzeiro. O Galo fez uma montagem de Dudu com a comemoração que o atacante fez, quando ainda defendia o Palmeiras, após anotar o gol que selou o rebaixamento da Raposa em 2019.

A contratação vem após saída polêmica do jogador no Cruzeiro. Contratado no começo do ano, Dudu não gostou de ficar no banco em seus últimos jogos pela Raposa e demonstrou publicamente. Dono da SAF do clube, Pedro Lourenço agitou ainda mais os bastidores após gesticular dizendo que o jogador deixaria o clube em jogo contra o Vasco.

Dudu não estava nos planos do técnico Leonardo Jardim. O jogador e o Cruzeiro chegaram a um acordo para que ele encerrasse o contrato imediatamente ele não receberá 100% da multa prevista na quebra do vínculo.