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Vindo do rival

Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Dudu, ex-Cruzeiro

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira (6), a contratação do atacante Dudu, ex-Palmeiras que estava sem clube após rescindir com o Cruzeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2025 às 14:12

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 14:12

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira (6), a contratação do atacante Dudu, ex-Palmeiras que estava sem clube após rescindir com o Cruzeiro.
A estreia pelo Galo deve ocorrer no dia 12 de junho
A estreia pelo Galo deve ocorrer no dia 12 de junho Crédito: Atlético MG
Dudu assinou contrato até dezembro de 2027. Esta será a primeira passagem dele pelo Galo ao longo da carreira.
As conversas aconteciam há alguns dias. O Atlético-MG aguardava a rescisão de Dudu com o Cruzeiro, mas já tinha o sinal positivo do atacante.
O anúncio foi feito com provocação ao arquirrival Cruzeiro. O Galo fez uma montagem de Dudu com a comemoração que o atacante fez, quando ainda defendia o Palmeiras, após anotar o gol que selou o rebaixamento da Raposa em 2019.
A contratação vem após saída polêmica do jogador no Cruzeiro. Contratado no começo do ano, Dudu não gostou de ficar no banco em seus últimos jogos pela Raposa e demonstrou publicamente. Dono da SAF do clube, Pedro Lourenço agitou ainda mais os bastidores após gesticular dizendo que o jogador deixaria o clube em jogo contra o Vasco.
Dudu não estava nos planos do técnico Leonardo Jardim. O jogador e o Cruzeiro chegaram a um acordo para que ele encerrasse o contrato imediatamente ele não receberá 100% da multa prevista na quebra do vínculo.
O atacante reencontra o técnico Cuca e outros ex-companheiros de Palmeiras. O jogador viveu parte do seu auge sob o comando no Alviverde Paulista e também levantou taças atuando ao lado de Rony e Gabriel Menino, por exemplo.

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