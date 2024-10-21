Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Filipe Luis adota estilo Simeone para 'salvar' ano do Flamengo
Copa do Brasil

Filipe Luis adota estilo Simeone para 'salvar' ano do Flamengo

Treinador abriu mão dos atacantes após expulsão de Bruno Henrique e a escolha complicou o Corinthians
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2024 às 12:03

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 12:03

Filipe Luís chegou ao Flamengo dizendo que teria um futebol ofensivo e correria riscos. Discípulo de Jorge Jesus, o que se viu na classificação contra o Corinthians foi um pouco de Diego Simeone. Diante das circunstâncias, o treinador se adaptou para saber sofrer como seu antigo técnico no Atlético de Madri.
Flamengo se classifica para final da Copa do Brasil
Flamengo se classifica para final da Copa do Brasil Crédito: Flamengo
Filipe abriu mão dos atacantes após a expulsão de Bruno Henrique e a escolha complicou o Corinthians. A decisão fez a equipe alvinegra ficar mais com a bola, não saber o que fazer com ela, e permitiu ao Flamengo se impor defensivamente.
Desde que chegou, Filipe Luís mostrou que vai querer um estilo ofensivo, ideia adotada também por Jorge Jesus. Isso faz o time correr riscos em vários momentos, mas também chegar mais à frente. No jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Flamengo viu a defesa ficar exposta e sofreu dois gols quando o time estava mais avançado para atacar.
Desta vez, porém, ele fugiu do óbvio e puxou um "estilo Simeone" ao reforçar a defesa e povoar o meio-campo. Os dois treinadores são confessas referências de Filipe na carreira.
"Hoje era muito difícil, complicado, estádio difícil, gramado rápido. O adversário com todas as vantagens. Tenho experiências jogando com um e dois a menos, até a mais também. Eu acho que estou aqui falando com o resultado positivo, mas a decisão foi firme e convicta. Nem sempre vai ser o caminho certo, mas esses jogadores querem tanto que fazem acontecer", disse o técnico rubro-negro.
A classificação ajuda a salvar o ano do Flamengo, que vinha muito pressionado pelos resultados recentes. Agora, a equipe define a Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Os jogos serão nos dias 3 e 10 de novembro, com mando de campo a ser sorteado pela CBF na próxima quinta-feira.

Veja Também

Seleção feminina chega ao ES para amistosos no Kleber Andrade

Conmebol define árbitros para semifinais da Libertadores e Sul-Americana

Campeonato Argentino anula rebaixamento e estará 'inchado' em 2025; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil flamengo Futebol corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O cessar-fogo que pode encerrar conflito que já dura 13 meses entre Israel e Líbano, segundo Trump
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados