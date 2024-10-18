Campeonato Argentino anula rebaixamento e estará 'inchado' em 2025; entenda

O Campeonato Argentino não terá rebaixados neste ano e terá mais dois clubes na disputa em 2025.

Claudio Tapia foi reeleito para dirigir a AFA até 2029 Crédito: Reprodução / Instagram

A decisão foi aprovada por unanimidade na última quinta (17) em assembleia da AFA (Associação Argentina de Futebol), segundo o jornal argentino Olé. A mudança foi estabelecida faltando dez rodadas para o fim da competição.

A elite do futebol argentino terá 30 clubes no ano que vem 28 atuais mais dois promovidos. Os dois times que seriam rebaixados, em sistema de média de pontos, continuarão na primeira divisão.

A configuração mudará, e Argentino passará a ser dividido em dois torneios semestrais: o Apertura e o Clausura. Serão dois grupos com 15 equipes. Os melhores colocados avançarão para o sistema de mata-mata, que definirá o campeão.

A tabela anual será montada levando ambos em consideração e terá menos jogos, diminuindo o calendário. Ao todo, serão 32 partidas, sendo metade de cada campeonato sem contar a fase eliminatória. Atualmente, são 41 "rodadas".