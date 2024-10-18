Campeonato Argentino anula rebaixamento e estará 'inchado' em 2025; entenda

O Campeonato Argentino não terá rebaixados neste ano e terá mais dois clubes na disputa em 2025.
A decisão foi aprovada por unanimidade na última quinta (17) em assembleia da AFA (Associação Argentina de Futebol), segundo o jornal argentino Olé. A mudança foi estabelecida faltando dez rodadas para o fim da competição.
A elite do futebol argentino terá 30 clubes no ano que vem 28 atuais mais dois promovidos. Os dois times que seriam rebaixados, em sistema de média de pontos, continuarão na primeira divisão.
A configuração mudará, e Argentino passará a ser dividido em dois torneios semestrais: o Apertura e o Clausura. Serão dois grupos com 15 equipes. Os melhores colocados avançarão para o sistema de mata-mata, que definirá o campeão.
A tabela anual será montada levando ambos em consideração e terá menos jogos, diminuindo o calendário. Ao todo, serão 32 partidas, sendo metade de cada campeonato sem contar a fase eliminatória. Atualmente, são 41 "rodadas".
A assembleia também marcou a reeleição do presidente da entidade, Claudio Tapia, que vai para o seu terceiro mandato. As mudanças ainda passarão pela IGJ (Inspeção Geral de Justiça) em meio à crise política entre o governo de Javier Milei e a AFA.