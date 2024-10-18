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30 clubes

Campeonato Argentino anula rebaixamento e estará 'inchado' em 2025; entenda

Próxima temporada terá 30 clubes; assembleia marca também a reeleição do presidente Claudio Tapia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2024 às 14:49

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 14:49

O Campeonato Argentino não terá rebaixados neste ano e terá mais dois clubes na disputa em 2025.
Claudio Tapia foi reeleito para dirigir a AFA até 2029
Claudio Tapia foi reeleito para dirigir a AFA até 2029 Crédito: Reprodução / Instagram
A decisão foi aprovada por unanimidade na última quinta (17) em assembleia da AFA (Associação Argentina de Futebol), segundo o jornal argentino Olé. A mudança foi estabelecida faltando dez rodadas para o fim da competição.
A elite do futebol argentino terá 30 clubes no ano que vem 28 atuais mais dois promovidos. Os dois times que seriam rebaixados, em sistema de média de pontos, continuarão na primeira divisão.
A configuração mudará, e Argentino passará a ser dividido em dois torneios semestrais: o Apertura e o Clausura. Serão dois grupos com 15 equipes. Os melhores colocados avançarão para o sistema de mata-mata, que definirá o campeão.
A tabela anual será montada levando ambos em consideração e terá menos jogos, diminuindo o calendário. Ao todo, serão 32 partidas, sendo metade de cada campeonato sem contar a fase eliminatória. Atualmente, são 41 "rodadas".
A assembleia também marcou a reeleição do presidente da entidade, Claudio Tapia, que vai para o seu terceiro mandato. As mudanças ainda passarão pela IGJ (Inspeção Geral de Justiça) em meio à crise política entre o governo de Javier Milei e a AFA.

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