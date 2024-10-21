Neymar comemora volta aos gramados depois de um ano: 'Me sinto bem'

Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no último ano. Crédito: Divulgação Al Hilal

Neymar entrou em campo na vitória do Al-Hilal sobre o Al Ain, pela Champions League da Ásia. O brasileiro atuou por 29 minutos já na reta final da partida, que terminou com triunfo da sua equipe por 5 a 4. "Me sinto bem, é difícil. Eu sempre tive um bom time, mas eu estou muito feliz. Estou de volta", declarou Neymar, nas redes sociais do Al-Hilal.

O camisa 10 ficou perto de marcar um gol. Ele tabelou com Mitrovic, invadiu a área e finalizou cruzado de perna esquerda. A bola tocou no goleiro adversário e saiu. A volta de Neymar aos gramados havia sido antecipada pelo técnico Jorge Jesus. Na última semana, o treinador português afirmou que o camisa 10 estava totalmente recuperado e que seria relacionado para o jogo desta segunda-feira.