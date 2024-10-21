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Recuperado de lesão

Neymar comemora volta aos gramados depois de um ano: 'Me sinto bem'

Neymar celebrou a volta aos gramados, nesta segunda-feira (21), após mais de um ano parado por causa da ruptura do ligamento do joelho.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2024 às 18:27

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 18:27

Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no último ano.
Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no último ano. Crédito: Divulgação Al Hilal
Neymar entrou em campo na vitória do Al-Hilal sobre o Al Ain, pela Champions League da Ásia. O brasileiro atuou por 29 minutos já na reta final da partida, que terminou com triunfo da sua equipe por 5 a 4. "Me sinto bem, é difícil. Eu sempre tive um bom time, mas eu estou muito feliz. Estou de volta", declarou Neymar, nas redes sociais do Al-Hilal.
O camisa 10 ficou perto de marcar um gol. Ele tabelou com Mitrovic, invadiu a área e finalizou cruzado de perna esquerda. A bola tocou no goleiro adversário e saiu. A volta de Neymar aos gramados havia sido antecipada pelo técnico Jorge Jesus. Na última semana, o treinador português afirmou que o camisa 10 estava totalmente recuperado e que seria relacionado para o jogo desta segunda-feira.
O atacante brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo no dia 17 de outubro de 2023, durante um jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

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