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FES confirma confrontos da semifinal da Série B do Capixabão 2024

Castelo, Capixaba, Pinheiros e Vilavelhense disputam duas vagas de acesso para o Capixabão 2025

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 15:57

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

07 nov 2024 às 15:57
Capixaba decide
Capixaba decide vaga contra o Pinheiros. Crédito: Montovanellifotoesportiva/FES
A disputa por uma vaga na final da Série B do Campeonato Capixaba está acirrada com os confrontos da semifinal definidos. Na próxima terça-feira (12), Pinheiros e Capixaba se enfrentam no jogo de ida, às 15h. No dia seguinte, é a vez de Castelo e Vilavelhense medirem forças, às 19h.
As partidas de volta estão marcadas para o dia 16, com Capixaba recebendo o Pinheiros às 15h, e no dia 18, o Vilavelhense encara o Castelo às 15h. A expectativa é grande para ver quais equipes garantirão a vaga na final e a chance de disputar o título e o acesso para série A do capixabão de 2025. 
  • Jogos de Ida:
  • 12/11 - Pinheiros F.C X Capixaba S.C - João Soares de Moura Filho, Pinheiros, às 15h.
  • 13/11 - Castelo F.C X Vilavelhense F.C - Estádio Emilio Nemer, às 19h.
  • Jogos de volta:
  • 16/11 - Capixaba S.C X Pinheiros F.C - Kleber Andrade, Cariacica, às 15h 
  • 18/11 - Vilavelhense F.C X Castelo F.C - Kleber Andrade, Cariacica, às 15h 

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