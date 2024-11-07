FES confirma confrontos da semifinal da Série B do Capixabão 2024

A disputa por uma vaga na final da Série B do Campeonato Capixaba está acirrada com os confrontos da semifinal definidos. Na próxima terça-feira (12), Pinheiros e Capixaba se enfrentam no jogo de ida, às 15h. No dia seguinte, é a vez de Castelo e Vilavelhense medirem forças, às 19h.
As partidas de volta estão marcadas para o dia 16, com Capixaba recebendo o Pinheiros às 15h, e no dia 18, o Vilavelhense encara o Castelo às 15h. A expectativa é grande para ver quais equipes garantirão a vaga na final e a chance de disputar o título e o acesso para série A do capixabão de 2025.
- Jogos de Ida:
- 12/11 - Pinheiros F.C X Capixaba S.C - João Soares de Moura Filho, Pinheiros, às 15h.
- 13/11 - Castelo F.C X Vilavelhense F.C - Estádio Emilio Nemer, às 19h.
- Jogos de volta:
- 16/11 - Capixaba S.C X Pinheiros F.C - Kleber Andrade, Cariacica, às 15h
- 18/11 - Vilavelhense F.C X Castelo F.C - Kleber Andrade, Cariacica, às 15h