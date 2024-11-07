FES confirma confrontos da semifinal da Série B do Capixabão 2024

A disputa por uma vaga na final da Série B do Campeonato Capixaba está acirrada com os confrontos da semifinal definidos. Na próxima terça-feira (12), Pinheiros e Capixaba se enfrentam no jogo de ida, às 15h. No dia seguinte, é a vez de Castelo e Vilavelhense medirem forças, às 19h.

As partidas de volta estão marcadas para o dia 16, com Capixaba recebendo o Pinheiros às 15h, e no dia 18, o Vilavelhense encara o Castelo às 15h. A expectativa é grande para ver quais equipes garantirão a vaga na final e a chance de disputar o título e o acesso para série A do capixabão de 2025.