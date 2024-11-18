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Edinho chega à sua segunda final de estadual no ano e vê 2025 como despedida

O jogador conquistou a vaga para a elite do campeonato capixaba e disparou: "O próximo Capixabão será o meu último"

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 10:27

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

18 nov 2024 às 10:27
Edinho comemora gol na semi-final da Série B
Edinho comemora gol na semifinal da Série B Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Edinho, atacante do Sport Club Capixaba, time que se classificou para a final da Série B do Campeonato Estadual, chegou a sua segunda final de estadual em 2024. Ele reforçou o Tubarão depois de se sagrar campeão pelo Rio Branco do Capixabão desta temporada. Aos 42 anos de idade, o jogador disse que vê o próximo ano como uma despedida dos gramados do Espírito Santo.
"Como eu falei na minha estreia diante do Sport, lá no campo do Tupy, está na mão de Deus. Mas a minha intenção é mais um Capixaba só, e agradecer a todos pela oportunidade. Ainda não sei por qual equipe, mas já posso adiantar que independente do time, 2025 será o último Capixabão de Edinho", disparou o atleta. O atacante fez dois gols em quatro jogos pelo Capixaba na série B, incluindo um nesta semifinal no Kleber Andrade, além de ter terminado a Série A como artilheiro do time capa-preta.

Acesso à elite

"Primeiramente, o objetivo foi alcançado, que era o acesso à primeira divisão do ano que vem. Agora é mais uma final no ano, né? Como eu fui para a final do Capixaba da primeira divisão, agora também da segunda divisão. Agora é pensar em descansar e, a partir de segunda-feira voltar com energia total já pensando na grande final", disse Edinho. O Capixaba é o time que está há mais tempo sem jogar a Série A, mas encerrou o jejum na tarde deste sábado (16), depois de derrotar o Pinheiros por 4 a 2 e carimbar o passaporte para à elite estadual.
"Graças a Deus conseguimos mais uma grande vitória e agora é parabenizar a toda a rapaziada, a diretoria, a comissão técnica. Está todo mundo de parabéns e o Capixaba está na primeira divisão de 2025. Não sabemos ainda quem é o adversário, mas independente de Vilavelhense ou Castelo, a gente está preparado para uma final e a gente vai brigar agora pelo título", concluiu o jogador.
Nas finais da Série B, o Capixaba vei enfrentar o vencedor do confronto entre Vilavelhense e Castelo. No jogo de ida, o Vila venceu por 1 a 0, no Emílio Nemer. A volta acontece nesta segunda-feira (18), no estádio Kleber Andrade. O time de Vila Velha pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim avança às finais e garante o acesso.

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