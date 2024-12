Olho na decisão

Vilavelhense foca na taça, mas com o sentimento de dever cumprido

Depois de vencer o Castelo, o Vila chega para a finalíssima contra o Capixaba com expectativas de ser campeão

2 min de leitura min de leitura

Matheus Firmino, Marcelo e Jarles, do Vilavelhense. (Vinícius Lima)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Depois de uma partida equilibrada no Kleber Andrade contra o Castelo, o Vilavelhense conquistou o primeiro objetivo estipulado no começo da temporada: o acesso à elite estadual. Com brilhantes atuações de Jarles Baiano, com dois gols na partida; Matheus Firmino, o camisa 10 e referência técnica da equipe; e Marcelo, goleiro que salvou o time canela-verde de sofrer a virada no segundo tempo, o clube agora volta os seus olhos para a busca do título da segunda divisão do futebol do Espírito Santo.

Em entrevista com os protagonistas do Vilavelhense, os jogadores foram enfáticos ao falar do sentimento de dever cumprido, mas que agora querem levantar o caneco da Série B. Jarles falou sobre a partida e destacou a quantidade de chances desperdiçadas pelo Vila que poderia ter liquidado mais rapidamente o confronto. "A partida foi muito difícil, a gente sabia da qualidade do Castelo. Tivemos muita chances, não soubemos aproveitar e durante o jogo a gente sofreu. Mas a gente soube sofrer e matamos o jogo com os dois gols, aí acho que ficou um pouco difícil para eles. Graças a Deus o objetivo foi alcançado", disse o camisa 9.

No final do segundo tempo o Castelo buscou o empate, colecionou chances e testou diversas vezes o goleiro Marcelo, que segurou o empate até o final. "No final do jogo ali, uma pressão, uma pressão absurda. A gente com o jogador a menos, bola passando pela área... Creio que tava 2 a 2. Talvez se a gente tivesse tomado o gol ali, o Castelo viria ainda mais para cima. Então, foram lances cruciais apra esse resultado e fico feliz por essa contribuição", disse o goleiro.

Agora o confronto é contra o Capixaba, que venceu o Pinheiros por 6 a 2 no agregado na outra semifinal. "Eu acho que vamos pensar no Capixaba amanhã, que vamos treinar durante a semana trabalhar certinho e trabalhar mais finalização... e com os pezinhos no chão, o mais importante, sem oba-oba e, quem sabe, sair com o título", disse Jarles.

Matheus Firmino, que está emprestado ao Vila pelo Velo Clube (SP), foi questionado sobre o seu futuro no clube e não garante a sua permanência no Estado mas confirma o sentimento de objetivo concluído. "Eu vim aqui, ajudei o Vila com o maior carinho do mundo e vou retornar (para o Velo Clube). Consegui deixar o Vila na primeira divisão, com ajuda dos meus companheiros, e espero que o time faça um um planejamento muito bom, que permaneça o ano que vem na série A, e que mire coisas grandes em 2025", disse o camisa 10, em tom de despedida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta