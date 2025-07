Sai em vantagem

Desportiva vence o Porto Vitória no jogo de ida das semifinais da Copa ES

Cássio marcou o gol que deixou a Tiva em vantagem, no mata-mata

A Desportiva Ferroviária está a um empate de voltar a decidir um título, fato que não ocorre há nove anos. Na noite desta terça-feira, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, a Locomotiva Grená derrotou o Porto Vitória, por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa Espírito Santo 2025. >

Como foi o jogo?

Em um primeiro tempo disputado desde o primeiro minuto, a Desportiva Ferroviária foi quem abriu o placar, aos sete, com o atacante Cássio, após um lindo passe de João Paulo. O Porto Vitória não sentiu o gol, tentou buscar o empate antes do intervalo, mas esbarrou na defesa grená. Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. No fim, a Tiva saiu de campo com a vitória. >