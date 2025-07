Folha em dia

Na conta do Neymar! Desportiva quita salários atrasados após jogo contra o Santos

Após partidas da Vitória Cup, Locomotiva Grená conseguiu obter recursos e deixou a folha salarial de atletas e funcionários em dia

Semifinalista da Copa Espírito Santo 2025, a Desportiva encara o Porto Vitória na próxima terça-feira (22) com um alívio após meses. Com o lucro do amistoso contra o Santos, de Neymar, na última terça-feira (15), a diretoria grená pagou os salários dos meses de maio e junho, e finalmente está em dia com os funcionários. >

No início de maio, pouco depois do Campeonato Capixaba 2025, a Desportiva Ferroviária passou a enfrentar um grave problema: salários atrasados. Desde o início da Copa Espírito Santo, o clima no Engenheiro Araripe não ficou nada bom. Mesmo com pressão da torcida, jogadores e comissão técnica, a diretoria demorou a colocar a folha salarial em dia, com a justificativa de 'fluxo de caixa'.>

Sendo assim, desde os referentes ao mês de abril (pagamento acontece no mês seguinte), jogadores e comissão técnica trabalharam com salários atrasados. O fim do 'martírio' para os funcionários acabou nesta terça-feira. Após a Vitória Cup, com dinheiro recebido pelo evento dos três jogos, principalmente contra o Santos, a Desportiva Ferroviária aproveitou grande parte do lucro para exercer o pagamento dos meses de maio e junho. >

"A antecipação de recebíveis nos ajudou a quitar os salários dos atletas e da comissão técnica. Sem dúvidas, foi um passo importante para focarmos ainda mais no principal objetivo da Desportiva Ferroviária, que é conquistar o acesso à Série D de 2026", disse Gabriel Venturim ao ge.globo. >

Comandante que ganhou muito respeito da torcida grená, o técnico Rodrigo César foi o responsável por aguentar a pressão externa e manter a equipe focada rumo ao objetivo. Após todas as dificuldades, Cesão felicitou a equipe pela classificação à semifinal da Copa Espírito Santo e pelo profissionalismo dos atletas.>

"Esse elenco tem se mostrado muito unido e muito focado no objetivo. O psicológico deles, por tudo que vem acontecendo, está sendo muito forte. Eles estão sendo muito, muito exigidos mentalmente e sempre conseguiram dar a resposta. Então a força do elenco, a união vem se fortalecendo cada vez mais. A gente fica muito mais forte a cada vitória, a cada jogo", disse Rodrigo César. >

Os salários de julho têm previsão de pagamento no início do mês de agosto, como normalmente acontece na Desportiva Ferroviária.>

