Leomir Constanço é anunciado como novo técnico do Estrela do Norte

Treinador estava no Rio Branco-VN, e chega para comandar o novo time na Série B do Campeonato Capixaba

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:15

EstrelaAnderson Grasseli e Leomir Constanço, presidente e técnico do Estrela do Norte do Norte FC Crédito: Estrela do Norte FC

O Campeonato Capixaba Série B 2025 tem início na primeira semana de agosto e o Estrela do Norte busca o retorno para a primeira divisão. Para alcançar o seu objetivo, o Alvinegro de Cachoeiro de Itapemirim anunciou o acerto com o técnico Leomir Constanço, de38 anos, que acumula resultados expressivos no futebol capixaba..>

Em 2024, foi vice-campeão estadual pelo Rio Branco-VN. Nesta temporada, o treinador classificou o time de Venda Nova do Imigrante para a segunda fase da Copa do Brasil, após derrotar o Amazonas, nos pênaltis. "Estou muito motivado para este desafio. Sei da tradição do Estrela do Norte e do desejo da torcida em ver o clube de volta ao seu lugar de destaque. Vamos trabalhar com seriedade e comprometimento para atingir esse objetivo", declarou o técnico.>

Junto com Leomir Constanço, chegam para compor a comissão técnica o experiente preparador físico Alex Gomes e o preparador de goleiros Alessandro “Bibi”. Segundo o presidente Anderson Grasseli, a contratação dos profissionais reflete o compromisso do Estrela do Norte com um trabalho planejado e ambicioso para a temporada.>

"Buscamos um treinador com resultados concretos e profundo conhecimento do futebol capixaba. Leomir tem perfil de liderança, organização tática e sabe valorizar o atleta local, algo fundamental para o nosso projeto. Estamos confiantes de que ele, junto com Alex Gomes e Bibi, vai conduzir o Estrela do Norte de volta à elite, com seriedade e profissionalismo", afirmou Grasseli.>

O Estrela do Norte ainda não revelou quando inicia preparação para a Série B Estadual. O clube de Cachoeiro também não anunciou, até o momento, nenhum jogador que irá compor o elenco. De acordo com a tabela básica, publicada pela Federação de Futebol (FES), o Estrela do Norte estreia no dia 11 de agosto, uma segunda-feira, às 19h30, no estádio Mário Monteiro, o Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. O adversário será o Linhares FC.>

