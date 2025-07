Reforço

Novo lateral do Rio Branco, Bryan García quer ajudar o time em múltiplas funções

O lateral contou que pode atuar tanto na linha de quatro defensores como mais avançado, como ala, dependendo do esquema tático

Publicado em 24 de julho de 2025 às 18:51

Bryan Garcia é oficialmente apresentado Crédito: wagner chaló

O lateral-esquerdo Bryan García foi oficialmente apresentado como novo reforço do Rio Branco na tarde desta quinta-feira (24), no Centro de Treinamento AERT, em Vitória. Aos 33 anos, tem passagens por Cruzeiro, América-MG, Benfica (Portugal) e Itabirito, clube mineiro pelo qual disputou o Campeonato Mineiro e a Série D nesta temporada. O jogador também atuou no futebol da Armênia e do Cazaquistão, onde foi testado em novas funções dentro de campo.>

"Fui muito bem recebido. Já joguei com o Fernando Henrique e o João Paulo, e o pessoal mais novo também já me conhecia. Tenho o carinho de todos, sou um cara de resenha, então a adaptação foi fácil. Agora é buscar entrosamento o mais rápido possível para, quando valer três pontos, eu já estar me sentindo em casa", comentou Bryan. >

O lateral contou que pode atuar tanto na linha de quatro defensores como mais avançado, como ala, dependendo do esquema tático. "Nos últimos anos atuei em outras funções no futebol da Armênia e Cazaquistão. Estou pronto para fazer o que o clube precisar, atacando ou defendendo. O foco é ajudar o grupo a chegar no objetivo maior, finalizou. >

Aprovação do técnico

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (24), o técnico Rodrigo Fonseca aprovou a chegada do lateral. "É um jogador experiente, com passagens por grandes clubes e acostumado a jogos decisivos. Chega para somar e buscar o espaço dele. Temos um elenco competitivo e esse jogo será uma oportunidade de rodar o grupo, dar minutagem, principalmente com os desfalques por suspensão. Espero que os que entrarem saibam aproveitar", declarou.>

