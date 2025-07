Ainda dá?

Porto Vitória tem apenas 1% de chance de classificação na Série D

Verdão da Capital foi superado pelo Rio Branco, no sábado, pela 12ª rodada do Grupo 6

Publicado em 15 de julho de 2025 às 14:49

Porto Vitória e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1 pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: André Luiz / Avision Comunicação

O Porto Vitória chegou ao quarto jogo sem vitórias no Campeonato Brasileiro Série D 2025 e ficou em situação delicada na briga pela vaga para o mata-mata. No sábado (12), o Verdão da Capital sofreu um gol no início e foi derrotado pelo Rio Branco, por 1 a 0, no Kleber Andrade.>

De acordo com o site de estatística Chance de Gol, o Porto Vitória agora possui somente 1% de probabilidade de se classificar para a próxima fase da Série D do Brasileirão. Com 13 pontos, no Grupo 6, o time de João Burse tem dois jogos restantes: contra o quarto colocado Pouso Alegre, no Kleber Andrade, e diante do Nova Iguaçu, sexto, na Baixada Fluminense.>

No primeiro turno, diante dos mesmos adversários, o Verdão da Capital somou dois pontos, o que seriam insuficientes para a consolidar a classificação. Segundo o site, para garantir a vaga, o Porto precisaria vencer os dois jogos restantes, chegar aos 19 pontos e ainda contar com uma série de combinações de resultados.>

Destaque do Porto na Série D, Aydhan lamentou mais um resultado negativo, em um jogo onde a sua equipe foi superior a maior parte do tempo. Apesar de agora ter apenas 1% de chances de classificação, o goleiro afirma que ainda acredita na vaga. >

"Sofremos um gol no início do jogo, em uma desatenção nossa, mas depois fomos superiores o jogo todo, completamente. Me falaram que foram 18 finalizações, conta três deles, 60 ou 70% de posse de bola. Esse domínio do jogo, a gente tem que converter isso em gols. Agora só podemos chegar aos 19 pontos, tudo é possível, se tem chance matemática, a gente acredita", declarou o goleiro.>

O Grupo 6 tem a Portuguesa como líder isolada e já classificada, com 24 pontos ganhos. O Rio Branco é o vice, com 20. O Maricá tem 19 e Pouso Alegre fecha o G-4, com 17. Quinto colocado, o Água Santa tem 15 pontos, o Nova Iguaçu tem 14 e o Porto Vitória tem 13. Na lanterna e sem chances de classificação está o Boavista que somou somente nove pontos. Ao final da 14ª rodada, apenas os quatro primeiros classificados avançam para o mata-mata.>

Rio Branco x Porto Vitória, no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Porto Vitória volta a campo no sábado, contra o Pouso Alegre, pela 13ª rodada do Grupo 6, da Série D do Brasileirão. O jogo está marcado para as 17h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, Cariacica.>

