Brancão na boa

Rio Branco vence o Porto Vitória pela Série D e fica perto da próxima fase

O Capa-Preta se manteve na vice-liderança da chave e com 99% de chances de avançar. Já o Porto Vitória respira por aparelhos na competição

Publicado em 12 de julho de 2025 às 19:10

Rio Branco x Porto Vitória, no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco venceu o Porto Vitória por 1 a 0 na tarde deste sábado (12), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no Kleber Andrade. Este foi o sexto duelo no ano entre as duas equipes, sendo a terceira vitória do Capa-Preta sobre o Verdão. Diego Fernandes marcou o gol da vitória do Brancão.>

A partida contava com um clima de decisão para os dois times, que brigam em partes diferentes na tabela. O triunfo do Rio Branco garantiu 99% de chance de classificação para a próxima fase, enquanto para o Porto Vitória agora respira por aparelhos na competição nacional.>

O jogo

A etapa inicial foi de pouco futebol e muita briga, mas com gol. Aos 4 minutos, o Rio Branco saiu em vantagem com o camisa 19 Diego Fernandes. Vitor Leque cobrou escanteio curto para Maranhão, que rolou para a perna esquerda e cruzou na área. Pelo alto, o atacante ganhou o duelo aéreo e cabeceou sem chances para Aydhan.>

Do outro lado, minutos depois, o Porto Vitória respondeu com Thalisson, que arrancou em velocidade pela direita, deixou quatro marcadores para trás e saiu cara a cara com Fernando Henrique. Na hora da finalização, o jogador do Porto chutou em cima do goleiro capa-preta, que fez grande defesa. Da metade ao fim da primeira parte, não houve mais futebol.>

Rio Branco x Porto Vitória, no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Na volta para o segundo tempo, o Porto Vitória esteve perto do gol de empate, mas pecou no último terço do campo, principalmente nas finalizações. Enquanto isso, o Rio Branco pouco chegou e não finalizou nenhuma vez contra o gol do Verdão, perdendo as disputas no meio-campo e cedendo muitos espaços nas costas da defesa e fazendo faltas na entrada na área. >

Mesmo com maior volume de jogo, mais finalizações e maior posse de bola, e dominando o adversário, o Porto não conseguiu pontuar no Kleber Andrade, e praticamente deu adeus às chances de classificação, terminando a rodada na penúltima colocação, com 13 pontos, 4 atrás do quarto colocado.>

Agora, o Verdão precisa vencer os próximos dois jogos, contra o Pouso Alegre e Nova Iguaçu, respectivamente, e contar com outros resultados para sonhar em passar de fase. Já o Capa-Preta, joga contra o lanterna Boa Vista na próxima rodada, e contra o terceiro colocado Maricá, no Kleber Andrade, no último confronto pela fase de grupos.>

