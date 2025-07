Segue vivo

Porto Vitória vence o Pouso Alegre e se mantém vivo na Série D

João Paulo, Thallyson e Gabriel Rossetto fizeram os gols do Verdão da Capital no Kleber Andrade

Publicado em 19 de julho de 2025 às 19:10

Porto Vitória vence o Pouso Alegre no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta

No Dia Internacional do Futebol, o Porto Vitória fez bonito e venceu o Pouso Alegre por 3 a 0, neste sábado (19), no estádio Kleber Andrade, em jogo válido pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por João Paulo, Thallyson e Gabriel Rossetto. >

Com esse resultado o Verdão segue com o sonho da classificação para a segunda fase. Já que agora ocupa a sexta colocação do Grupo A6, com 16 pontos. Apenas dois a menos que o Água Santa, quarto colocado da chave. Já o Pouso Alegre fica na quinta posição, com 17 pontos. >

No próximo sábado (26), na última e decisiva rodada, o Porto Vitória vai até o Laranjão para encarar o já eliminado Nova Iguaçu, às 16 horas. No mesmo horário, o Pouso ALegre recebe o Água Santa, no Manduzão.>

O jogo

Na etapa inicial, Porto Vitória e Pouso Alegre fizeram um jogo disputado e com chances para ambos os lados. O time mineiro teve duas grandes oportunidades. Na primeira, o centroavante Léo Muchacho finalizou para fora, dentro da pequena área. Thiago Rubim também não teve sorte e acertou a trave direita do goleiro Aydhan. A equipe da casa aproveitou e foi para o vestiário em vantagem, após um gol marcado pelo meia João Paulo, em um chute de fora da área.>

A segunda etapa foi total de domínio do Porto. Já com a vantagem no placar, ampliou logo aos 2 minutos. Após a cobrança de escanteio, a bola sobrou para o lateral-esquerdo Thallyson. O camisa 20 tirou um defensor da jogada e, de perna direita, acertou o ângulo do goleiro João Gabriel. >

Na sequência, Rossetto fez o 3 a 0. Em uma chegada rápida pela direita, Erick Salles cruzou rasteiro e o centroavante concluiu de carrinho. O restante do jogo ficou em grande parte de domínio do mandante. O resultado manteve o sonho da classificação para o time capixaba.>

