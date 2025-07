Neste sábado

Veja o que o Porto Vitória precisa para se classificar ao mata-mata da Série D?

Verdão da Capital tem apenas 0,9% de chance de classificação à segunda fase

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:21

Porto Vitória Crédito: Foto: André Luiz / Avision Comunicação

O Porto Vitória vive a situação mais difícil, dentre as equipes do Grupo 6 que ainda têm chances de classificação ao mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Na sétima colocação, o Verdão da Capital tem cinco cenários que possibilitam a ida à segunda fase do torneio.>

De acordo com o site de estatística Chance de Gol, o Porto Vitória tem chances mínimas, com apenas 0,9% de probabilidade de classificação. Com 13 pontos conquistados, o Verdão da Capital tem dois jogos restantes, dos quais precisa vencer todos: contra o Pouso Alegre, no Kleber Andrade, e diante do Nova Iguaçu, fora de casa, em pleno Laranjão. >

Para conseguir vencer essa 'missão quase impossível', o Verdão da Capital terá cinco cenários possíveis para comemorar após o fim da 14ª rodada. No entanto, apesar de existir certa variedade, não existe possibilidade de classificação caso a equipe não vença as duas partidas (veja os cenários abaixo).>

- Sabemos da dificuldade e da qualidade da equipe do Pouso Alegre, mas nós também sabemos da qualidade da nossa equipe. Acreditamos na classificação. O nosso time tem trabalhado forte e o pensamento é um só: primeiro vencer esse jogo contra o Pouso Alegre, antes de depender de outros resultados. Temos que fazer a nossa parte - declarou o goleiro Aydhan.>

>

Cenário 1

Porto Vitória x Água Santa, pela Série D do Brasileirão 2025 Crédito: Foto: Vitor Jubini/A Gazeta

No primeiro cenário, o Porto Vitória precisa fazer a sua parte e superar o Água Santa em saldo de gols. Atualmente, o clube de Diadema tem -1 de saldo, enquanto o capixaba tem -2. Até o fim deste possível enredo, o Verdão da Capital terá que superar o adversário no quesito.

13ª rodada: Porto Vitória vence Pouso Alegre/Água Santa vence Nova Iguaçu

14ª rodada: Porto Vitória vence Nova Iguaçu/Pouso Alegre e Água Santa empatam >

Cenário 2

No segundo cenário, o Porto Vitória vence os dois jogos possíveis e o Água Santa empata contra Nova Iguaçu e Pouso Alegre. Neste contexto, o Verdão da Capital não irá precisar se preocupar com o saldo de gols, porque iria terminar com um ponto a mais em relação ao rubro-negro mineiro.

13ª rodada: Porto Vitória vence Pouso Alegre/Água Santa e Nova Iguaçu empatam

14ª rodada: Porto Vitória vence Nova Iguaçu/Pouso Alegre e Água Santa empatam >

Cenário 3

Novamente, o Porto Vitória terá que vencer os dois jogos, como em todas as ocasiões. Nesse contexto, porém, o Verdão da Capital conta com uma 'zebra' na 13ª rodada, para superar os rivais na última partida.

13ª rodada: Porto Vitória vence Pouso Alegre/Água Santa perde para o Nova Iguaçu

14ª rodada: Porto Vitória vence Nova Iguaçu/Água Santa vence o Pouso Alegre >

Cenário 4

O quarto cenário prevê um desfecho ainda mais improvável. A 'vítima' da vez seria o Maricá, que teria de perder dois jogos, enquanto o Porto Vitória teria de conquistar seis pontos e torcer para que a partida entre Água Santa e Pouso Alegre termine em uma vitória, seja lá de quem for, para evitar um empate. Ainda assim, o Verdão teria que ultrapassar o Maricá em saldo de gols.

13ª rodada: Porto Vitória vence/Maricá perde/Água Santa vence para o Nova Iguaçu

14ª rodada: Porto Vitória vence/Maricá perde/Água Santa e Pouso Alegre NÃO empatam >

Cenário 5

Por fim, o quinto cenário é bastante semelhante ao quarto, mas prevê até um terceiro lugar para o Porto Vitória. Para isso, o Verdão teria que colecionar dois triunfos, torcer por duas derrotas do Maricá e que o Água Santa some, no máximo, quatro pontos. Sendo assim, a conta final teria que fechar com o Verdão da Capital acima de Água Santa ou Maricá, em saldo de gols. Caso passe ambos, a equipe capixaba termina em terceira.>

13ª rodada: Porto Vitória vence/Maricá perde/Água Santa vence o Nova Iguaçu

14ª rodada: Porto Vitória vence/Maricá perde/Água Santa e Pouso Alegre empatam >

Próximo jogo do Porto Vitória na Série D

O Rio Branco-ES volta a campo no sábado, contra o Boavista, pela 13ª rodada do Grupo 6, da Série D do Brasileirão. O jogo está marcado para as 17h (de Brasília), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. O ge.globo acompanha em Tempo Real! >

O Grupo 6 tem a Portuguesa como líder isolada, com 24 pontos ganhos. O Rio Branco-ES é o vice, com 20. O Maricá tem 19 e Pouso Alegre fecha o G-4, com 17. Quinto colocado, o Água Santa tem 15 pontos, o Nova Iguaçu tem 14 e o Porto Vitória tem 13. Na lanterna e sem chances de classificação está o Boavista que somou somente nove pontos. Ao final da 14ª rodada, apenas os quatro primeiros classificados avançam para o mata-mata.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta