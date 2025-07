Buscando a classificação

Rio Branco enfrenta o já eliminado Boavista pela Série D neste sábado

Capa-Preta enfrenta o time de Saquarema que não tem mais chances de classificação

Publicado em 18 de julho de 2025 às 15:11

Luiz Fernando preza por foco no Rio Branco-ES contra Boavista já eliminado da Série D Crédito: Foto: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco-ES está a um empate da classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Na partida deste sábado, que poderá selar a ida ao mata-mata, o Capa-Preta encara o Boavista, adversário já eliminado no Grupo 6. Fora de casa, mesmo sob circunstâncias positivas, o foco é máximo.>

O Boavista vive uma temporada conturbada dentro de campo. Única equipe destoante na disputa do Grupo 6, pela vaga no mata-mata da Série D, o Verdão de Saquarema vive a terceira experiência com técnico diferente em 2025. Após Caio Zanardi e Roberto Fonseca, quem comanda à beira do campo é o ex-jogador Leandrão. Antes atleta, hoje treinador, o profissional ainda não conquistou uma vitória. >

O cenário caótico em Saquarema é ainda pior que a troca no cargo de treinador. Desde o dia 10 de maio, o Boavista não sabe o que é vencer. Ou seja: caso aconteça empate ou derrota, resultados que o lanterna do Grupo 6 colecionou nos últimos dois meses, o Rio Branco-ES estará classificado à segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Para confirmar o cenário positivo, o atacante Luiz Fernando pede atenção ao time alvinegro, já que o adversário deve jogar 'leve' e sem pressão.>

- O professor Rodrigo tem frisado a importância de ter foco para essa próxima partida. Da parte dos jogadores, a atenção e a preparação não mudam muito, mas é um jogo que temos que ter um foco a mais. A gente sabe como é o futebol. Às vezes, o outro time está eliminado e aproveita isso para dar o máximo, servir de vitrine e fazer coisas que não estão acostumados a fazer, caso fosse um jogo valendo classificação. Isso pode ser perigoso - disse Luiz Fernando, em entrevista coletiva pré-jogo.>

>

Sequência negativa do Boavista desde a última vitória

Boavista 2 x 1 Maricá (última vitória em 10/05)

Nova Iguaçu 2 x 1 Boavista

Boavista 2 x 2 Água Santa

Porto Vitória 2 x 0 Boavista

Boavista 1 x 0 Porto Vitória

Água Santa 2 x 0 Boavista

Boavista 1 x 1 Nova Iguaçu

Maricá 1 x 0 Boavista

Pouso Alegre 2 x 0 Boavista >

Com a rodada finalizada e vitória alvinegra no Kleber Andrade, o Rio Branco-ES se aproxima da classificação ao mata-mata. Na vice-liderança, o Brancão chega aos 20 pontos e se aproxima da líder Portuguesa, que tem um ponto a mais em relação ao time capa-preta, no Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. >

Próximo jogo do Rio Branco-ES na Série D

A disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue no próximo final de semana. Restando apenas duas partidas na primeira fase, o Rio Branco-ES viaja à Saquarema, para enfrentar o Boavista, às 16h, do mesmo dia. O Capa-Preta poderá conquistar a classificação nesta rodada. >

Texto feito por Tiago Taam do Portal Ge.globo>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta