Botafogo anuncia o volante Danilo, ex-Palmeiras, até 2029

O Botafogo oficializou no início desta tarde a contratação do volante Danilo, ex-Palmeiras, que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:59

Botafogo anuncia Danilo Crédito: Foto: Reprodução

O meio-campista de 24 anos assinou com o clube até julho de 2029. Ele é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e ser apresentado. Os valores envolvidos não foram divulgados.>

Anunciado como "novo pitbull", Danilo era prioridade para repor a saída de Gregore. Pilar do time campeão brasileiro e da Libertadores na temporada passada, o volante de 31 anos acabou de ser vendido ao Al-Rayyan, do Qatar.>

Revelado pelo Palmeiras, ele volta ao Brasil após ter sido negociado em 2023 com o clube inglês. Na época, o Forest desembolsou 18 milhões de euros (R$ 100 milhões) para se reforçar com o jovem multicampeão: ele conquistou o Paulistão, a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Recopa Sul-Americana e a Libertadores defendendo o Alviverde.>

Danilo perdeu espaço no Forest devido a lesão, mas está totalmente recuperado. Ele chegou a receber uma oferta do Lyon, mas o negócio não evoluiu por causa da crise no time francês. Foram 62 partidas disputdas, seis gols marcados e quatro assistências pelo time da Premier League.>

A boa relação entre John Textor e o magnata grego Evangelos Marinakis, proprietário do Nottingham Forest, facilitou a chegada do reforço. Essa é a terceira negociação entre os clubes nesta janela, já que o Alvinegro carioca vendeu Igor Jesus e Jair Cunha ao time inglês enquanto Cuiabano está encaminhado.>

