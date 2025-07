Fora de casa

Rio Branco vence o Boavista e está classificado ao mata-mata do Brasileirão Série D

Breno Melo e Carlinhos marcaram os gols da classificação do Capa-Preta

Publicado em 19 de julho de 2025 às 18:06

Rio Branco vence o Boavista e garante a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco-ES está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Fora de casa, o Capa-Preta venceu o Boavista, por 2 a 0, com gols marcados por Breno Melo e Carlinhos, na tarde deste sábado, no estádio Elcyr Resende. >

O jogo

A etapa inicial foi praticamente sem emoção, entre o já eliminado Boavista e o quase classificado Rio Branco-ES. As melhores oportunidades foram logo no início. O Verdão de Saquarema teve a grande chance, após forçar erro de Diego Guerra, que entregou a bola nos pés de Rafael Longuine. No entanto, o atacante finalizou para fora, mesmo cara a cara com Fernando Henrique. Após o lance ápice da etapa inicial, a partida seguiu sem emoção. A chegada mais perigosa do Capa-Preta foi com Diego Fernandes, que fez o pivô para Nenê Bonilha chutar por cima do gol.>

A etapa complementar começou sem emoção, mas melhorou ao decorrer do jogo. Logo com menos de cinco minutos, o Boavista chegou pela primeira vez, em cabeceio de Tito. Sem conseguir sair do campo defensivo, o técnico Rodrigo Fonseca tirou Diego Fernandes e colocou Jacó. Mesmo sem eficiência nas finalizações, o substituto deu ritmo ao ataque capa-preta. Após lançamento de Darlan, Maranhão serviu o meia na entrada da área, que cortou dois marcadores e marcou um golaço. No apagar das luzes, Carlinhos roubou bola no ataque, driblou o goleiro e marcou o segundo gol alvinegro.>

Próximos jogos

A disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue no próximo final de semana. Na última rodada do Grupo 6, todas as partidas serão realizadas no mesmo dia e horário, por questão de regulamento. Sendo assim, o Boavista visita a Portuguesa, às 16h, no Canindé. Enquanto isso, o Rio Branco-ES recebe o Maricá, no Kleber Andrade.>

Como ficou a classificação

O Rio Branco-ES conquistou a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Com a vitória fora de casa, o Capa-Preta alcançou os 23 pontos e estará absoluto na vice-liderança até o fim do Grupo 6. Enquanto isso, o Boavista segue a campanha na lanterna, que já não pode mais ser evitada. O Verdão de Saquarema tem apenas 9 pontos conquistados. >

