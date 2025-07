Futebol

Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco, discorda do protesto de torcedores

Equipe recebeu críticas após o fim do jogo contra o Porto Vitória, pela Série D do Brasileirão

Publicado em 16 de julho de 2025 às 16:00

Rodrigo Fonseca confia na vitória contra o Água Santa no Kleber Andrade Crédito: Caio Vasconcelos

O Rio Branco venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro Série D 2025 e está muito próximo da classificação à segunda fase. O Capa-Preta venceu o Porto Vitória, por 1 a 0, em jogo sofrido, que não convenceu parte da torcida capa-preta. >

Quem foi ao Kleber Andrade vestido de preto e branco, saiu feliz com o triunfo do Rio Branco, mas descontente com o desempenho da equipe de Rodrigo Fonseca. Em números levantados pelo Sofascore, foram quase 70% de posse para o adversário, além de 18 a 3, em finalizações, que demonstram a atuação abaixo do Brancão.>

Apesar disso, o desempenho riobranquense não foi criticado pelo técnico Rodrigo Fonseca, que valorizou a entrega dos jogadores capa-pretas. No final do jogo, os jogadores do Rio Branco saudaram a torcida presente no Kleber Andrade e receberam cobrança pela atuação. O comandante alvinegro também enalteceu a premissa 'resultadista' presente na cultura do futebol.>

"Quem deveria estar triste é a torcida do Porto. Pelo nosso trabalho, e por tudo que os jogadores e nós estamos fazendo, sempre esperam algo a mais, mas do outro lado tinha uma equipe que jogava a vida na competição e que tem um grande investimento. Eu, como torcedor, desceria as arquibancadas para aplaudir o nosso time, de pé, pela vitória de hoje. A gente sabe que futebol é resultado", complementou Rodrigo Fonseca, em entrevista coletiva.>

Com a rodada finalizada e vitória alvinegra no Kleber Andrade, o Rio Branco se aproxima da classificação ao mata-mata. Na vice-liderança, o Brancão chega aos 20 pontos e se aproxima da líder Portuguesa, que tem um ponto a mais em relação ao time capa-preta, no Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025.>

A disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025 segue no próximo final de semana. Restando apenas duas partidas na primeira fase, o Rio Branco viaja à Saquarema, para enfrentar o Boavista, às 16h, do mesmo dia. O Capa-Preta poderá conquistar a classificação nesta rodada. >

