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Reforço capa-preta

Rio Branco contrata o volante Júnior Dindê

Júnior Dindê jogou a temporada no Águia de Marabá-PA, onde disputou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2024 às 12:13
Dindê tem 29 anos e é natural do Ceará. Revelado pelo Barra-CE, ele também tem passagem pelo Fortaleza.
Dindê tem 29 anos e é natural do Ceará. Revelado pelo Barra-CE, ele também tem passagem pelo Fortaleza. Crédito: Divulgação/Rio Branco
O Rio Branco contratou o volante Júnior Dindê para a próxima temporada. O atleta chega ao clube capa-preta visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa ES e Copa Verde, competições que estão no calendário do Brancão para 2025.
Júnior Dindê jogou a temporada no Águia de Marabá-PA, onde disputou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. Pela Copa do Brasil, o atleta foi eleito o melhor volante da primeira fase. Dindê fechou a temporada como destaque do time paraense e ostentando números positivos, com 30 jogos disputados e cinco gols.
Apesar de atuar como volante, o faro de gol é uma das principais características de Júnior Dindê. Em 2023, ele chegou a marcar nove vezes, além de somar sete assistências. Ao todo, foram 14 gols nas duas últimas temporadas.
Dindê tem 29 anos e é natural do Ceará. Revelado pelo Barra-CE, ele também tem passagem pelo Fortaleza, onde foi campeão cearense. Contratado pelo Rio Branco visando as competições nacionais de 2025, o volante disputou a Série D nas três últimas temporadas: Águia de Marabá este ano, Atlético-CE em 2023 e Nacional-PB em 2022.
Com a chegada do novo reforço, o elenco capa-preta agora tem cinco volantes: Dindê, Bruno Silva, Emerson Martins, José Augusto e Edmilson - os dois últimos vindos do time Sub-20.

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