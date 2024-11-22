Rio Branco contrata o volante Júnior Dindê

Dindê tem 29 anos e é natural do Ceará. Revelado pelo Barra-CE, ele também tem passagem pelo Fortaleza. Crédito: Divulgação/Rio Branco

O Rio Branco contratou o volante Júnior Dindê para a próxima temporada. O atleta chega ao clube capa-preta visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa ES e Copa Verde, competições que estão no calendário do Brancão para 2025.

Júnior Dindê jogou a temporada no Águia de Marabá-PA, onde disputou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. Pela Copa do Brasil, o atleta foi eleito o melhor volante da primeira fase. Dindê fechou a temporada como destaque do time paraense e ostentando números positivos, com 30 jogos disputados e cinco gols.

Apesar de atuar como volante, o faro de gol é uma das principais características de Júnior Dindê. Em 2023, ele chegou a marcar nove vezes, além de somar sete assistências. Ao todo, foram 14 gols nas duas últimas temporadas.

Dindê tem 29 anos e é natural do Ceará. Revelado pelo Barra-CE, ele também tem passagem pelo Fortaleza, onde foi campeão cearense. Contratado pelo Rio Branco visando as competições nacionais de 2025, o volante disputou a Série D nas três últimas temporadas: Águia de Marabá este ano, Atlético-CE em 2023 e Nacional-PB em 2022.