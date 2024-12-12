Porto Vitória inicia construção de Centro de Treinamento; veja fotos

Projeto do Centro de Treinamento do Porto Vitória Crédito: Foto: Porto Vitória EC

Um sonho antigo do Porto Vitória começa a sair do papel. O clube informou que, nos primeiros dias deste mês de dezembro, foram iniciadas as obras no Centro de Treinamento, no município da Serra. O projeto do CT passou por mudanças, agora estará ao lado do futuro estádio do Verdão, mas segue com a mesma previsão de custo de aproximadamente de R$ 25 milhões.

Qual será a estrutura do CT do Porto Vitória?

O Centro de Treinamento do Porto Vitória, localizado no Contorno de Jacaraípe, no bairro Costa Dourada, terá três campos oficiais (padrão Fifa) - dois com grama natural e um com grama sintética. No CT terá uma edificação com uma área de 3.558 m², contemplando estruturas de apoio, restaurante, academia, piscina, hotel e áreas administrativas. O prédio terá a capacidade para alojar até 150 jogadores.

CEO do Porto, Léo Casula destaca a importância do Centro de Treinamento para os planos futuros do clube.

- Uma das questões mais importantes para o sucesso no desenvolvimento de atletas é a questão estrutural. Então, um clube ter um instrumento, como um centro de treinamento moderno, isso otimiza tempo e facilita muito a dinâmica de trabalho do dia a dia, resultando na maximização dos resultados. Então, o instrumento de um centro de treinamento para o Porto Vitória, sem sombra de dúvidas, vai potencializar ainda mais os resultados, seja ele no desenvolvimento e formação de atletas, bem como também nos resultados esportivos - declarou o CEO do Porto, em entrevista.

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Quando o CT do Porto Vitória fica pronto?

Nesta primeira fase da construção do Centro de Treinamento do Porto Vitória, o terreno localizado na Serra está passando pelo processo de terraplanagem (nivelamento). De acordo com o CEO do Porto, a previsão é que a obra seja concluída em até dois anos.

- A obra iniciou agora em dezembro e a previsão a programação de término é de no máximo dois anos a gente depende de uma série de fatores circunstâncias, mas o nosso planejamento é concluir a obra do CT em no máximo no máximo dois anos.

Projeto do Centro de Treinamento do Porto Vitória Crédito: Foto: Porto Vitória EC