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Federação de Futebol ampliar uso do VAR no Campeonato Capixaba 2025

Competição tem início no dia 18 de janeiro, com a participação de 10 times

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2024 às 19:05
VAR
Árbitro de vídeo não pode interferir em todos os lances do jogo Crédito: CBF/Divulgação
O Campeonato Capixaba 2025 começa no 18 de janeiro e com uma novidade. A Federação da Futebol (FES) anunciou a ampliação do uso do árbitro de vídeo nos jogos do Estadual. Este ano, a tecnologia será utilizada nas quartas, nas semifinais, nas finais e em pelo menos uma partida, por rodada, na primeira fase.
Nas semifinais e nas finais do Campeonato Capixaba deste ano, a tecnologia foi utilizada em sua versão light, que não possui as linhas em lances de impedimento. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Marcos André Gomes, explicou que o uso do VAR é um “caminho sem volta”.
- O uso da ferramenta VAR é um caminho sem volta para o futebol profissional. Todas as grandes ligas e competições do mundo a utilizam e o resultado é extremamente satisfatório. Sendo assim, a Federação de Futebol, que tem realizado investimentos contínuos na qualificação do seu quadro de árbitros, visando minimizar a possibilidade de falhas por parte dos árbitros, entendeu que chegou a hora de dar mais um imenso passo para valorização do futebol capixaba e passará a adotar o VAR desde o início do campeonato estadual 2025. Um campeonato marcado pelo equilíbrio, composto por 10 grandes equipes e que pode ser decidido por detalhes - declarou Marcos André, em entrevista ao ge.globo.

Quais jogos terão o uso do VAR no Capixaba 2025?

O objetivo da Federação de Futebol (FES) era fazer uso do VAR Light em todas as partidas do Campeonato Capixaba 2025. Porém, a entidade tem apenas um equipamento e isso inviabiliza contemplar todas as partidas com o uso da tecnologia. Em decorrência dessa limitação, na primeira fase, a FES vai escolher um jogo por rodada para utilizar o Árbitro de Vídeo.
- Nessa fase inicial, em razão dos altos custos com o equipamento, para o Campeonato Estadual 2025, temos apenas um equipamento disponível. Assim, além do aspecto técnico, temos que analisar as questões logísticas. Assim, a comissão de arbitragem determinará no mínimo um jogo por rodada com uso do VAR. Na fase inicial, em razão do regulamento, a prioridade será utilizar a ferramenta nos jogos em que as equipes estejam lutando pela classificação. Mas, buscaremos usar na maior quantidade possível de jogos por rodada - esclareceu Marcos André Gomes.

Capacitação dos árbitros para o uso do VAR

Desde o dia 20 de dezembro, 32 árbitros do quadro da Federação de Futebol (FES) estão participando de um curso de homologação para uso do VAR. A partir desta quinta-feira se inicia a parte prática do treinamento, nas instalações do 38° Batalhão de Infantaria, em Vila Velha. O curso está sendo ministrado pelo Instrutor Fifa e gerente VAR da CBF, Péricles Bassols, e pelo presidente da Comissão de Arbitragem da FES, Marcos André Gomes, que também é instrutor FIFA e VAR da CBF.
- Montamos uma estrutura que envolve cerca de 300 pessoas para a formação de 16 árbitros VAR e 16 árbitros AVAR. Teremos, diariamente, ao longo de cinco dias, quatro jogos completos, com participação de equipes sub-15 e 17 , que disputarão um torneio de forma que possamos realizar, com isso, a homologação no padrão Fifa dos nossos árbitros capixabas. É um imenso passo que a FES oferece a todos que amam o futebol, de forma que haja sempre busca pela justiça dentro dos gramados - declarou Marcos André.
Texto feito por Sidney Magno do Ge.globo

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