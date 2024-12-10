Rio Branco lança oficialmente a nova camisa para temporada 2025

Rio Branco lança nesta quarta-feira (10) a nova camisa. Crédito: Divulgação Rio Branco

O Rio Branco lançou oficialmente, nesta terça-feira (10), a sua nova camisa produzida pela marca italiana Kappa. O uniforme que o time capa-preta usará em 2025 já está disponível para venda nas versões masculina, feminina e infantil.

O novo modelo do uniforme alvinegro traz elementos históricos da camisa 1 do Rio Branco, com a cor predominantemente preta e as listras verticais brancas. Como diferencial, a camisa possui um design italiano e uma nova tecnologia de tecido, além do tradicional Omini, símbolo da Kappa.

Outra grande novidade é a gola, inspirada nas camisas utilizadas pelo Rio Branco nos anos de 1970 e 1980. É a primeira vez em mais de 20 anos que o clube replica este modelo, que foi sucesso nas décadas passadas. As mangas também acompanham o estilo da gola, trazendo um aspecto retrô ao uniforme do próximo ano.

A camisa também apresenta o patch capa-preta, novidade que traz uma marca com silhueta do cavaleiro capa-preta, mascote oficial do clube.

“A nova camisa mostra toda a tradição do Rio Branco, mas sem abrir mão da inovação, da qualidade e da modernidade para marcar este momento de crescimento do clube e de esperança de um futuro promissor. É a união de duas grandes marcas, Rio Branco e Kappa, que passam a caminhar juntas nesta nova fase do futebol capixaba. Acreditamos muito na força da nossa torcida para esse momento histórico”, afirmou o CEO do Rio Branco, Renato Antunes.

A camisa está sendo vendida exclusivamente no site do clube ( loja.riobrancoes.com.br ) pelo valor de R$ 239,90. Sócios-torcedores possuem desconto de até 20%, o que faz o valor cair para R$ 191,90. Já as versões feminina e infantil custam R$ 219,90, chegando a R$ 175,90 com desconto para sócios.

Campanha “Ser Capa Preta, um estado de espírito”

A divulgação da nova camisa foi marcada pelo lançamento da campanha “Ser Capa-Preta, um estado de espírito”. Ambientado com cenas urbanas da Grande Vitória, o vídeo de apresentação trouxe diversos torcedores em locais históricos e simbólicos, como a Rua Sete, no Centro de Vitória, onde o Rio Branco foi fundado, e a Prainha, em Vila Velha, onde teve início a história do Espírito Santo.

Serviço

Camisa Rio Branco | Kappa



Versões: masculina, feminina e infantil



Venda no site: loja.riobrancoes.com.br





Valores:



Público geral: R$ 239,90



Sócio do Maior - Ouro (20% de desconto): R$ 191,90



Sócio do Maior - Prata (10% de desconto): R$ 215,90



Sócio do Maior - Bronze (5% de desconto): R$ 227,90



Sócio do Maior - Legião (15% de desconto): R$ 204



Sócio do Maior - Sou Brancão (10% de desconto): R$ 215,90



Feminina e infantil: R$ 219,90



Rio Branco lança nova camisa