Renato Albani investe no Rio Branco e visa o fortalecimento do futebol no ES

Renato Albani anunciou investimento na Saf do Rio Branco Crédito: Instagram/Renato Albani

O comediante capixaba Renato Albani anunciou que se tornou um dos sócios investidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Rio Branco Atlético Clube, o Capa-Preta, atual campeão do Capixabão. O clube, que representará o estado na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025 ganhou um reforço de peso fora dos gramados com a entrada de Albani como parceiro estratégico na gestão.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do humorista, no último sábado (14), que expressou a alegria de contribuir para o fortalecimento do futebol capixaba. "Sempre me perguntam por que o Espírito Santo não tem um time de expressão nacional. Isso sempre me deixou chateado, porque nosso estado merece um campeonato forte e times que possam disputar de igual para igual com os grandes", escreveu Albani.

Ele destacou a confiança no projeto apresentado pela SAF do Rio Branco. "É uma gestão apaixonada, bem estruturada e com foco em colocar o futebol capixaba no lugar onde merece estar. Agora, tenho o orgulho de dizer que sou um dos sócios investidores do nosso Capa-Preta", declarou.

O humorista também brincou com a nova fase de sua vida ao se autointitular "executivo de futebol" e compartilhou fotos usando a nova camisa oficial do clube, lançada recentemente.

Impacto do investimento

A entrada de Renato Albani na SAF do Rio Branco é vista como um movimento estratégico para aumentar a visibilidade do clube e do futebol capixaba. Além de atrair a atenção de torcedores em todo o Brasil, a parceria pode abrir portas para novos patrocinadores e investidores.

O Rio Branco, um dos clubes mais tradicionais do Espírito Santo, carrega a responsabilidade de representar o estado em competições nacionais na próxima temporada. A Série D de 2025 será uma oportunidade para a equipe consolidar seu projeto de expansão e buscar um lugar entre os grandes do futebol brasileiro. Além disso, o clube busca o bi do Capixabão para se garantir em mais uma competição nacional em 2026.

Transformação no futebol capixaba

O modelo de SAF, adotado pelo Rio Branco, tem sido uma solução para profissionalizar a gestão de clubes e atrair capital privado. Com a chegada de Albani, a expectativa é que o projeto ganhe ainda mais força para impulsionar o futebol capixaba, que há anos enfrenta dificuldades para se firmar no cenário nacional.