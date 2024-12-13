Rio Branco fecha 2024 com melhor média de publico dos últimos anos

Torcida do Rio Branco-ES, no Kleber Andrade Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES

O ano de 2024 chegou ao fim para o Rio Branco-ES. Além do título do Campeonato Capixaba, que garantiu um calendário cheio para 2025, o Capa-Preta viu o seu torcedor retornar às arquibancadas do Kleber Andrade. A média de público de 1.624 pagantes por jogo foi a segunda maior registrada pelo clube nas últimas 10 temporadas.

O número de 2024 fica atrás apenas de 2015, quando o Rio Branco também foi campeão capixaba e fez a sua melhor campanha na Série D do Brasileirão. Naquele ano, o Brancão mandou 15 jogos - 3 no Kleber Andrade, 11 no Engenheiro Araripe e 1 no Salvador Costa - e teve uma média de 2.642 pagantes.

Na atual temporada, o Brancão mandou quase todas as partidas no Klebão, com exceção do confronto contra o Capixaba, pela Copa ES, que foi realizado no Gil Bernardes. O número médio de torcedores nos jogos do Capa-Preta, em 2024, ganha ainda mais relevância quando se comparado ao de 2023 - média de 473 pagantes por jogo. O crescimento, em relação ao ano passado, foi de 243.34%.

A média final da temporada poderia ter sido maior. No Campeonato Capixaba, o Rio Branco-ES vendeu 2.945 ingressos por jogo. No entanto, na Copa Espírito Santo, o público perdeu o interesse e número caiu para apenas 468 pagantes por partida. O CEO da SAF, Renato Antunes comemora o resultado nas arquibancadas, que também refletiu em um crescimento de sócios.

- Em 2023, o Rio Branco teve uma média de público de 375 pessoas no estádio, e este ano praticamente multiplicamos por dez esse número, assim como multiplicamos o total de sócios-torcedores. Além disso, do público total do Campeonato Estadual, 50% dos presentes são torcedores do Rio Branco, e tivemos os sete principais públicos do campeonato. A grande parte da nossa tese, que era a força da torcida do Rio Branco, está se comprovando. Mas estamos nos surpreendendo, pois imaginávamos que isso fosse acontecer, só que mais para frente. Estamos muito feliz com esse início - declarou o CEO, em entrevista ao ge.globo.

Torcida do Rio Branco-ES, no Kleber Andrade Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES

Maiores públicos do Rio Branco das últimas 10 temporadas

Em 2024, o Rio Branco-ES também registrou o segundo maior público pagante, em uma partida oficial, levando em consideração as últimas 10 temporadas. No jogo de volta da final do Campeonato Capixaba, contra o xará Rio Branco VN, no estádio Kleber Andrade, teve 9.121 torcedores que pagaram ingressos. O número é menor do que o da decisão de 2015, quando o Capa-Preta foi campeão sobre a rival Desportiva Ferroviária, também no Klebão. Na ocasião, foram 12.849 pagantes, a maioria de torcedores do Brancão.

12849 pagantes - Rio Branco 1 x 1 Desportiva Ferroviária (Capixaba 2015)



9121 pagantes - Rio Branco 0 (3 x 2) 1 Rio Branco VN (Capixaba 2024)



5713 pagantes - Rio Branco 0 x 1 Caldense (Brasileirão Série D 2015)



5484 pagantes - Rio Branco 0 x 0 Desportiva Ferroviária (Capixaba 2019)



4375 pagantes - Rio Branco 1 x 0 Desportiva Ferroviária (Capixaba 2015)



Rio Branco-ES na temporada 2025

Sob o comando do técnico Ricardo Colbachini, o Rio Branco-ES se apresentou no dia 1 de dezembro, quando teve início a preparação para a temporada 2025. No ano que vem, o Capa-Preta vai jogar o Campeonato Capixaba, a Copa do Brasil, Copa Verde e Copa Espírito Santo, e Campeonato Brasileiro Série D.