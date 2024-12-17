Porto Vitória é campeão internacional no futebol sub-20

Porto vence o Zenit e se sagrou campeão Crédito: Diego Braga

O Porto Vitória é o grande campeão da Copa Xerém Sub-20 2024. A conquista inédita veio após os tropeços de Independiente del Valle e Fluminense, combinados com a vitória de virada, por 3 a 1 (assista abaixo), sobre o Zenit, da Rússia, na tarde desta segunda-feira (16), no estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias.

O Zenit começou melhor, mais objetivo e quase abriu o placar em um desvio de cabeça do atacante Kasadzhikov, que acertou o travessão de Montanha. Não demorou muito e, aos 21 minutos, Proshchalykin recebeu na entrada da área e chutou rasteiro. Após o gol, o Porto Vitória acordou, equilibrou as ações e teve a chance do empate, em um pênalti cobrado para fora, pelo meia Alexandre, aos 32 minutos.

Logo no início do segundo tempo, o Zenit desperdiçou uma grande chance de ampliar, mas Koshevich finalizou muito mal. A partir daí, só deu Porto Vitória. Aos minutos, após uma recuperação na saída de bola, Allan cruzou da esquerda e Kauanzinho antecipou ao goleiro para empatar a partida. Aos 28, em uma falta cobrada da direita, o zagueiro Daniel subiu mais alto e virou o jogo em uma cabeçada. Antes do fim, o time capixaba fez o terceiro gol, com o atacante Sanches, que aproveitou um desvio de cabeça de Paulinho e finalizou na saída do goleiro.

Tropeços de Del Valle e Fluminense

O primeiro resultado favorável ao time capixaba foi o revés do time equatoriano para o O'Higgins, do Chile, por 2 a 1. O Del Valle chegou a abrir o placar com Klinger, mas viu a virada dos chilenos com e Maturana e Gutierrez. Na sequência, o Porto Vitória também torcia por um tropeço do Fluminense contra o Nova Iguaçu, que até então não havia vencido nenhum jogo.

Melhor no primeiro tempo, o atacante João Pedro fez o primeiro do time da Baixada Fluminense. Na etapa final, Vagno, em cobrança de falta, empatou para o Flu, mas o 1 a 1, não foi suficiente para manter o time carioca com chances de título.

Com a vitória sobre o Zenit, o Porto Vitória se manteve com 100%, chegou aos 12 pontos e ficou o título antecipado da Copa Xerém Sub-20. Fluminense e O'Higgins aparecem em segundo, com cinco pontos somados, e Independiente Del Valle e Zenit dividem a quarta colocação, com quatro. Com apenas dois pontos, o Nova Iguaçu é o lanterna do torneio.

A última rodada Copa Xerém Sub-20 2024