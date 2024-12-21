Espírito Santo e São Paulo dividem título da Taça das Favelas

Seleção do Espírito Santo na Taça das Favelas Crédito: João Brito

A grande final da Taça das Favelas 2024, um dos maiores campeonatos entre comunidades do mundo, estava marcada para este sábado (21), no Pacaembu, em São Paulo. A Seleção do Espírito Santo chegou à decisão para disputar contra o time do estado anfitrião, porém o espetáculo foi cancelado por conta das fortes chuvas que caíram na capital paulista. Assim tanto o time capixaba quanto o de São Paulo se sagraram campeões.

A final feminina aconteceu mais cedo entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e a seleção fluminense conquistou o seu tricampeonato e levantou o troféu Marina Athayde. Já a final masculina foi anulada por uma orientação da Polícia Militar, pelo alagamento em diferentes locais no gramado. A decisão da pasta culminou na divisão do título entre os times de São Paulo e Espírito Santo.

Em entrevista à TV Gazeta, o técnico da Seleção do ES Marcelo Scarpino falou sobre o momento quando recebeu a notícia de que a partida havia sido suspensa.

"Faltava pouco tempo para iniciar a partida e o presidente Celso Ataíde, da Cufa Nacional, chamou eu e o Leandro, treinador de São Paulo, informando que o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, havia ordenado que o jogo fosse cancelado. Dentro disso daí, ele decidiu juntamente com a Cufa e com todos, a declarar Espírito Santo de São Paulo campeões no masculino", disse ele.

Ele ainda completou sobre o sentimento de decepção de não poder jogar a grande final, mas reconhece os perigos que as condições climáticas refletiam para os atletas, e ainda fica feliz com a premiação. "Para mim é um pouco decepcionante. Claro que a gente queria jogar, né? Os atletas também queriam jogar. Mas quando se trata de órgão público, a gente tem que respeitar a hierarquia, e está determinado. Nós olhamos o campo, tá alagado, corrente elétrica correndo ali na água, isso aí poderia ser perigoso até para os atletas mesmo. O importante é a campanha que o Espírito Santo fez, que foi muito boa, e o título também reflete isso. É claro que gostaríamos de jogar, mas o título para gente também é muito importante, e assim nos encontramos satisfeitos com tudo que ocorreu aqui", declarou o treinador

Marcelo Scarpino, técnico da Seleção do Espírito Santo Crédito: João Brito