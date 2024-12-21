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Espírito Santo e São Paulo dividem título da Taça das Favelas

A grande decisão foi cancelada por conta das fortes chuvas na capital paulista e as duas seleções foram consideradas campeãs do torneio

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 17:21

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

21 dez 2024 às 17:21
Seleção do Espírito Santo na Taça das Favelas
Seleção do Espírito Santo na Taça das Favelas Crédito: João Brito
A grande final da Taça das Favelas 2024, um dos maiores campeonatos entre comunidades do mundo, estava marcada para este sábado (21), no Pacaembu, em São Paulo. A Seleção do Espírito Santo chegou à decisão para disputar contra o time do estado anfitrião, porém o espetáculo foi cancelado por conta das fortes chuvas que caíram na capital paulista. Assim tanto o time capixaba quanto o de São Paulo se sagraram campeões.
A final feminina aconteceu mais cedo entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e a seleção fluminense conquistou o seu tricampeonato e levantou o troféu Marina Athayde. Já a final masculina foi anulada por uma orientação da Polícia Militar, pelo alagamento em diferentes locais no gramado. A decisão da pasta culminou na divisão do título entre os times de São Paulo e Espírito Santo.
Em entrevista à TV Gazeta, o técnico da Seleção do ES Marcelo Scarpino falou sobre o momento quando recebeu a notícia de que a partida havia sido suspensa.
"Faltava pouco tempo para iniciar a partida e o presidente Celso Ataíde, da Cufa Nacional, chamou eu e o Leandro, treinador de São Paulo, informando que o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar, havia ordenado que o jogo fosse cancelado. Dentro disso daí, ele decidiu juntamente com a Cufa e com todos, a declarar Espírito Santo de São Paulo campeões no masculino", disse ele.
Ele ainda completou sobre o sentimento de decepção de não poder jogar a grande final, mas reconhece os perigos que as condições climáticas refletiam para os atletas, e ainda fica feliz com a premiação. "Para mim é um pouco decepcionante. Claro que a gente queria jogar, né? Os atletas também queriam jogar. Mas quando se trata de órgão público, a gente tem que respeitar a hierarquia, e está determinado. Nós olhamos o campo, tá alagado, corrente elétrica correndo ali na água, isso aí poderia ser perigoso até para os atletas mesmo. O importante é a campanha que o Espírito Santo fez, que foi muito boa, e o título também reflete isso. É claro que gostaríamos de jogar, mas o título para gente também é muito importante, e assim nos encontramos satisfeitos com tudo que ocorreu aqui", declarou o treinador
Marcelo Scarpino, técnico da Seleção do Espírito Santo
Marcelo Scarpino, técnico da Seleção do Espírito Santo Crédito: João Brito
A seleção masculina do ES chegou na final depois de uma campanha de três vitórias e dois empates, balançando as redes cinco vezes em cinco partidas. Durante o mata-mata, o goleiro Pedro Henrique se destacou nas cobranças de pênaltis, garantindo a classificação da delegação nas quartas de final e nas semifinais, com vitórias sobre Bahia e Paraná, respectivamente. Em 2023, o Espírito Santo alcançou o vice-campeonato, resultado até então inédito e que marcou a primeira participação do estado em uma etapa nacional da competição. Este ano, os meninos são campeões do torneio.

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