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Capixaba Gabi Zanotti, do Corinthians, é eleita a Rainha da América

Nesta temporada, além de ajudar o Corinthians a buscar o título da Libertadores, Gabi também foi importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro, da Supercopa do Brasil e no vice-campeonato do Paulistão

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2024 às 10:24
Gabi Zanotti foi eleita a Rainha da América
Gabi Zanotti foi eleita a Rainha da América Crédito: Staff Images Woman/Conmebol
Em votação realizada anualmente pelo jornal uruguaio 'El País', a capixaba Gabi Zanotti, atleta do Corinthians, foi eleita a Rainha da América. Grande nome do time paulista na conquista da Libertadores e em toda a temporada, Gabi recebeu 52 votos e ficou à frente de Gabi Portilho, que foi lembrada por 21 jogadores e Vic Albuquerque teve 18 votos. Já Marta, do Orlando Pride, ficou com 12 menções. 
Nesta temporada, além de ajudar o Corinthians a buscar o título da Libertadores, Gabi também foi importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro, da Supercopa do Brasil e no vice-campeonato do Paulistão.
Aos 39 anos, a meia-atacante capixaba tem lugar de destaque no futebol nacional. Acumula passagens pela Seleção Brasileira, veste a 10 do melhor time do país, onde empilha títulos. Além de seu destaque dentro de campo, Gabi é voz forte na luta pela modalidade no Brasil e na América do Sul. Neste ano foi uma das lideranças do elenco do Timão nas críticas à organização da Libertadores feminina. 
O prêmio no finalzinho da temporada coroa mais uma vez a trajetória de Gabi Zanotti, que chegará cheia de moral para brilhar em 2025.
Capixaba Gabi Zanotti, do Corinthians, é eleita a Rainha da América

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