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Chuva no ES

Chuva forte atinge Jaguaré e deixa ruas alagadas em São Gabriel da Palha

Ruas no Centro e no bairro Cachoeira da Onça ficaram cobertas por água na tarde desta terça-feira (7)
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

07 jan 2025 às 17:47

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 17:47

Uma chuva intensa atingiu as cidades de Jaguaré e São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (7). Vídeos obtidos por A Gazeta (assista acima) mostram a forte precipitação em Jaguaré e ruas alagadas em São Gabriel da Palha.
O coordenador da Defesa Civil de São Gabriel da Palha, José Maria de Oliveira, informou rapidamente à reportagem que a cidade enfrenta uma chuva intensa, com ruas acumulando água devido ao grande volume de precipitação, que excede a capacidade de escoamento das áreas de drenagem. Ele acrescentou que equipes da Prefeitura de São Gabriel da Palha estão trabalhando para minimizar os problemas causados pela situação.
Nos vídeos obtidos pela reportagem, é possível observar ruas na parte baixa do bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, próximo à unidade de saúde, inundadas pela água. O bairro é atravessado por um córrego que deságua no rio São José. A rua 7 de Setembro, no Centro da cidade também ficou alagada. Por volta de 17h20, a Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que a chuva havia cessado na cidade, e a água havia começado a escoar. 
O coordenador da Defesa Civil de Jaguaré, Sérgio Farias, informou para a reportagem de A Gazeta às 17h31 que continua chovendo na cidade e mencionou "destelhamentos de casas". Ele acrescentou que a Secretaria de Assistência Social está acompanhando as famílias afetadas.

Estado em alerta 

Todos os 78 municípios do Espírito Santo receberam, às 12h desta terça-feira (7), um alerta laranja indicando grau de perigo para chuvas intensas. A previsão aponta acumulados de até 100 mm/dia, ventos fortes de até 100 km/h e riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é válido até às 5h desta quarta-feira (8). No entanto, diferentes institutos de meteorologia indicam que a chuva deve persistir nos próximos dias em todo o Estado.

"Muita chuva", diz governador 

Na tarde desta terça-feira (7), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), divulgou um vídeo nas redes sociais alertando a população sobre a previsão de chuvas intensas nas cidades capixabas nas próximas horas e nos próximos dias.

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