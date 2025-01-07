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Leonel Ximenes

Um programa com resultados milionários no agronegócio capixaba

Ferramenta oferece ao produtor a possibilidade de chegar ao final da safra sabendo quanto custou para produzir o café

Públicado em 

07 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Saca de café conilon estocada em Linhares, Norte do ES
Saca de café conilon colhido no Espírito Santo Crédito: Abdo Filho
Desenvolvido há 19 anos pela Cooabriel, uma das maiores cooperativas do Espírito Santo, o Programa Conilon Eficiente tem alcançado sua meta, inclusive em 2024: encontrar o melhor equilíbrio entre produtividade e qualidade, sem deixar de lado o gerenciamento de custos da propriedade.
A iniciativa tem o objetivo de oferecer consultoria técnica e gerencial contínua, auxiliando no planejamento e controle financeiro das propriedades, por meio de visitas periódicas, além de proporcionar oportunidades de treinamento. “O programa oferece ao produtor a possibilidade de chegar ao final da safra sabendo o quanto custou para produzir o café”, ressalta o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.
Atualmente, os participantes estão divididos em quatro grupos, com aproximadamente 160 cooperados no total. A iniciativa tem atuação em propriedades de 11 municípios da região norte e noroeste capixaba, como Jaguaré, São Mateus, Nova Venécia e São Gabriel da Palha. Segundo a apresentação do balanço 2024, os resultados dos produtores inseridos no programa, somados, superaram uma renda bruta de R$ 83 milhões.

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A alta histórica nos preços, que refletiu positivamente nos números, tem desenhado um cenário inédito para a cafeicultura do conilon, conforme ressaltou o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.
"Os holofotes do mundo estão voltados para o Espírito Santo. É o momento de o produtor fazer o dever de casa, realizando os investimentos necessários para conduzir bem a atividade rural. É primordial cumprir os rituais de tratos culturais para alcançar tanto a produtividade quanto a qualidade”, analisa.
Ao avaliar os resultados do ano, o engenheiro agrônomo Ademir Junior Fornaciari, consultor técnico da Cooabriel no Conilon Eficiente, relembra que a safra 2024 apresentou desafios significativos para os cafeicultores da região, incluindo os participantes do programa. O acompanhamento permanente da consultoria auxilia na adoção de medidas mais assertivas.
“Conciliando o acompanhamento técnico e a gestão financeira da propriedade, o produtor consegue mitigar riscos, melhorar a rentabilidade, otimizar processos, além de ter em mãos, informações mais claras para a tomada de decisões estratégicas”, considera.
Confirmando os resultados positivos, produtores assistidos relatam que é possível perceber mudanças significativas dentro das propriedades. Um exemplo disso é o cooperado Rogério Pilon Lopes, do Córrego Travessia, em Nova Venécia.
“Percebo a diferença não apenas no manejo das lavouras, mas também com relação ao controle financeiro. Essa gestão é importante, pois a colheita acontece apenas uma vez ao ano e os recursos precisam ser bem administrados”, ressalta o produtor, que está no programa há 13 anos. "Os produtores carecem de informações e os consultores trazem não apenas orientação técnica, mas apresentam as inovações e tecnologias para o campo”, acrescenta.

O QUE É O PROGRAMA CONILON EFICIENTE

A iniciativa, que completará 20 anos neste ano de 2025, oferece acompanhamento em diversos aspectos, como recomendações técnicas e de manejos, planejamento de novas áreas de plantio e implantação de novas tecnologias, além de incentivar a realização da gestão financeira das propriedades.
Os cooperados Cooabriel interessados em ingressar no Programa Conilon Eficiente podem obter mais informações através dos consultores técnicos ou nas lojas da cooperativa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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