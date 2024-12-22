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Leonel Ximenes

Capixaba é eleita zootecnista mais influente do ano

Natural de Santa Teresa, ela filha de produtor rural e tem mais de 20 anos de atuação no setor

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

22 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renata Erler
Renata Erler é especialista em gestão pecuária Crédito: Divulgação
Renata Erler foi eleita a zootecnista mais influente do ano para o agronegócio pela Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ). O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Marinaldo Divino Ribeiro, que destacou a importância da capixaba como referência nacional e internacional para profissionais da área.
Natural de Santa Teresa, filha de produtor rural e com mais de 20 anos de atuação no setor, Renata se tornou um nome de destaque na pecuária brasileira. Criadora do método "Pecuária 360º" – que considera todos os aspectos do ciclo produtivo de forma sustentável – ela revolucionou a gestão agropecuária ao transformar fazendas em negócios mais eficientes e lucrativos.

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“Uma fazenda é um negócio multidisciplinar. Qualquer ajuste em um setor afeta todos os outros. Por isso, é essencial entender essas interações para fazer os ajustes corretos”, explica.
"Hoje ainda há poucas mulheres na área de consultoria, mas essa realidade está mudando. O mercado está amadurecendo e se acostumando com mulheres em posições de liderança"
Renata Erler - Zootecnista
Seu sucesso no Brasil abriu portas para o cenário internacional. No início de 2024, a zootecnista foi selecionada para prestar consultoria em um grande grupo fazendeiro de Angola, na África, que utiliza genética importada do Brasil.
Além da consultoria de gestão, Renata se tornou uma palestrante requisitada em eventos de renome da área, como o Capim Day, e atua diretamente em grupos pecuaristas espalhados pelo país, nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. É a única mulher do ES a seguir nessa área, mas a especialista se destaca como inspiração para outras profissionais.

INFLUENCIADORA DIGITAL

Os números que acompanham Renata Erler vão além dos índices de lucratividade das fazendas que ela atende. Nas redes sociais, a especialista também se destaca como influenciadora digital, acumulando marcos importantes.
Vídeos com 30 mil, 40 mil e até 1 milhão de visualizações ultrapassam os 12 mil seguidores e alcançam uma audiência ainda mais ampla, consolidando seu alcance no meio agropecuário e fazendo valer o título de zootecnista mais influente do ano.
Sua influência se torna ainda mais direta quando está frente a frente com outros profissionais. Em parceria com o especialista, sócio fundador do Grupo ISO e diretor comercial da marca Choque Bruto, Rholyston Cordeiro, Renata lança agora, no final de 2024, o projeto "Formação Consultor 360º".
A iniciativa tem como objetivo capacitar consultores do setor agropecuário a adotar uma visão empresarial e inovadora, formando profissionais preparados às demandas do mercado atual de agropecuária sustentável e lucrativa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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