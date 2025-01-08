Em meio ao caos causado pelo temporal em Vitória , uma ação nobre conseguiu abrir os caminhos no trânsito caótico da Capital capixaba na noite desta terça-feira (7). Do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairro Forte São João, até o Aeroporto de Vitória, uma ambulância levou menos de 5 minutos para levar um coração captado para doação com a ajuda da Guarda Municipal. O órgão rapidamente seguiu para São Paulo em um avião da Força Aérea Nacional (FAB).

Todo o trajeto de ambulância levaria cerca de 20 minutos, segundo estimativa do Google Maps, caso seguisse o fluxo de veículos, que estava lento devido à chuva. Porém, com o apoio da Guarda Municipal, o caminho foi sendo aberto entre os automóveis parados, o que possibilitou chegar no pátio do aeroporto, onde a aeronave aguardava para levar o coração ao estado paulista.

Em áudio enviado por um integrante não identificado da equipe de captação do órgão, fica evidente a gratidão pela agilidade dos agentes em desafogar o trânsito.

“Obrigado aí pelo apoio de vocês! Foi de fundamental importância. Sem vocês a gente ia ter muita dificuldade para chegar aqui (no Aeroporto). Parabéns mesmo pela escolta, pelo trabalho de vocês”, disse.

Your browser does not support the audio element. Em meio à chuva, Guarda de Vitória abre o trânsito para transporte de coração

"A equipe embarcou com sucesso em direção a São Paulo com esse coração para trazer e dar vida a outra pessoa. Graças a Deus deu tudo certo, primeiramente a Deus e o apoio de vocês" x - Integrante da equipe de captação de órgãos

Em vídeo compartilhado com a reportagem de A Gazeta, é possível ver a equipe responsável pelo coração descendo da ambulância e seguindo em direção ao avião. (Vídeo acima).

Para chegar até o terminal aeroportuário, a Guarda precisou analisar qual seria o melhor caminho. No vídeo compartilhado com a reportagem, é possível ouvir um agente explicando sobre a resolução a ser tomada. A passagem com melhores condições encontrada pelos agentes foi seguir pela Avenida Américo Buaiz.

Guarda Municipal de Vitória abre caminho para coração captado chegar até o Aeroporto de Vitória. Crédito: Reprodução | Guarda Municipal de Vitória