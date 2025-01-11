Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Por que milhares de crianças nascem sem o nome do pai no ES

Do total dos nascimentos registrados no Estado no ano passado, 6,24% não tem a indicação de paternidade

Públicado em 

11 jan 2025 às 00:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Certidão de Nascimento digital: modernização e menos burocracia
Certidão de Nascimento digital: modernização e menos burocracia Crédito: Divulgação
Milhares de crianças no Espírito Santo nasceram e foram registradas sem o nome do pai em 2024, de acordo com dados do portal da transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais.
Ao todo, foram 3.172 bebês que estão com sua documentação ausente da alcunha de paternidade. Isso representa 6,24% dos nascimentos registrados no Estado.
De acordo com o advogado Fábio Marçal, a ausência do nome do pai na documentação pode acarretar danos graves à vida da criança, passando por aspectos financeiros, bem como sequelas psicológicas e emocionais.
“Uma documentação pessoal, com nomes do pai e da mãe, pode sim fazer a diferença na vida da pessoa. Há o reforço do desenvolvimento da personalidade pela identificação de sua origem genética e ainda promoção da inclusão familiar e social. Todos têm direito a ter o registro civil completo, com os nomes dos seus genitores. Por isso é tão importante programas que auxiliam no reconhecimento da paternidade”, explica o advogado.
Em caso nos quais há confirmação do laço sanguíneo, é feita averbação em registro civil e expedição da nova certidão de nascimento, de forma extrajudicial e gratuita. O jurista diz que a ação pode, na teoria, iniciar a construção de uma relação familiar saudável e facilitar o pagamento de pensão alimentícia.
Marçal
Fábio Marçal: “Uma documentação pessoal, com nomes do pai e da mãe, pode sim fazer a diferença na vida da pessoa" Crédito: Divulgação
“Mais de 80% dos casos julgados em varas de família são por falta de pagamento de pensão. É preciso preservar o direito de quem é vulnerável”, afirma Marçal. Crianças podem ser registradas sem o nome do pai por diversas razões, resultando na situação de “pai ausente” em sua documentação.
As principais causas incluem negligência, desconhecimento ou não revelação da paternidade, falta de reconhecimento voluntário pelo genitor, questões jurídicas, por iniciativa do homem, além de violência ou relacionamento tóxico, no sentido de que a mãe pode optar por não incluir o nome do pai para evitar vínculos legais com alguém que tenha praticado violência doméstica ou que represente uma ameaça.
“O problema é que a mãe, ao assumir essa conduta, por opção, de não registrar o nome do pai, pode estar cometendo um crime de falsidade ideológica, porque é direito da criança ter o registro do genitor independentemente de quem seja", explica o advogado.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Nova presidente da OAB-ES anuncia extinção e desconto em taxas

Empresário fecha restaurante na Praia da Costa e volta a ser pastor

Leilão em Vitória: não tem Camaro amarelo, mas um caramelo cheio de charme

Corredores denunciam fraude em pódio da Corrida da Cesan

Obra do Dnit em trevo da BR 262 causa polêmica

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Justiça Crianças Cartório Paternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados