Unidades de saúde deixam de funcionar devido a estragos da chuva em Irupi

Duas unidades de saúde deixaram de funcionar após o temporal com chuva de granizo que atingiu a cidade de Irupi, no Sul do Estado, no último domingo (5). O temporal destelhou e danificou toda a parte interna da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Cruz, resultando em mofo nas paredes e infiltrações que atingiram a parte elétrica do local, causando risco de choques elétricos.
Já na UBS de São José, a cheia do rio São José do Suaçuí, localizado em área próxima, resultou em um alagamento que atingiu a unidade. A Defesa Civil Municipal afirmou que já está realizando atendimento às áreas atingidas em Irupi e contabilizando os danos causados pelas chuvas.