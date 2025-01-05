Temporal com chuva de granizo causa alagamentos e destrói pontes em Irupi

Chuva intensas atingiram a cidade de Irupi, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (4). Segundo a Defesa Civil municipal, a tempestade se estendeu até a madrugada, por volta de 1h30 deste domingo (5), resultando em um acumulado de 61,8 mm de chuva. Devido aos diversos danos, o órgão quer decretar situação de emergência no município.
Foram registrados alagamentos na avenida Laurentina Miranda Leal e em outras ruas em Irupi e no distrito de Santa Cruz, que também recebeu chuvas de granizo. Nas zonas rurais, pontes vicinais foram destruídas ou danificadas e estradas ficaram sem acesso em diversos pontos. Na cidade, vários calçamentos foram danificados ou destruídos, e uma rua foi interditada devido à erosão do solo. Até o momento, não há relatos de desabrigados.