Temporal com chuva de granizo causa alagamentos e destrói pontes em Irupi

Foram registrados alagamentos na avenida Laurentina Miranda Leal e em outras ruas em Irupi e no distrito de Santa Cruz, que também recebeu chuvas de granizo. Nas zonas rurais, pontes vicinais foram destruídas ou danificadas e estradas ficaram sem acesso em diversos pontos. Na cidade, vários calçamentos foram danificados ou destruídos, e uma rua foi interditada devido à erosão do solo. Até o momento, não há relatos de desabrigados.